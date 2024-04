Sukces Katarzyny Dowbor. Podpisała kolejny kontrakt

Katarzyna Dowbor przez lata była gwiazdą Polsatu, gdzie z oddaniem prowadziła „Nasz nowy dom”. Po tym, jak stanowisko dyrektora programowego zajął Edward Miszczak, dziennikarka straciła pracę i została zastąpiona przez Elżbietę Romanowską. Choć początkowo 65-latka nie wiedziała, jak odnaleźć się w nowej rzeczywistości, wydaje się, że wszystko ułożyło się pomyślnie. Prezenterka podbija kolejne programy i niebawem podpisze nowy kontrakt.

Program Katarzyny Dowbor hitem

Przez ponad dekadę Katarzyna Dowbor podróżowała po Polsce i pomagała potrzebującym rodzinom remontując z ekipą ich domy. W „Naszym nowym domu” cieszyła się sympatią, jednak niespodziewanie straciła pracę, co odbiło się głośnym echem w mediach. Wiadomość była ogromnym szokiem dla samej dziennikarki, która do siedziby Polsatu została wezwana SMS-em.

– Najbardziej mnie zabolało, że nie odbyliśmy tej rozmowy twarzą w twarz, tylko musiała być przy tym widownia. Są ludzie, którzy upokarzając kogoś, lubią mieć publiczność. Był więc pan producent i pani producentka, z którymi zresztą do dziś mam dobry kontakt. Trzy osoby obserwowały, gdy otrzymywałam wymówienie. W każdym razie usłyszałam: „Polsat postanowił się z panią pożegnać”. Pytałam, jakie są merytoryczne uwagi do mojej pracy, i nie usłyszałam żadnej – wspomniała w rozmowie z „Plejadą”.

Nie miała jednak długiej przerwy od pracy, ponieważ niebawem zaczęła pojawiać się u konkurencji – została jedną z gospodyń porannego „Pytania na śniadanie” na antenie TVP. Poza tym wpuściła do swojego domu ekipę remontową, by dokonać metamorfozy we własnej nieruchomości. Program „Dowborowa od nowa” wzbudził zainteresowanie widzów Canal+Domo. W jego pierwszym sezonie widzowie mogli zobaczyć, jak krok po kroku zmienia się dom dziennikarki.

– Cudownie wyszło. Jestem bardzo zadowolona. Efekt jest świetny. Wszystko będzie mi służyć na lata. Cieszą mnie także komentarze i reakcje widzów, którzy piszą do mnie na Facebooku, że w moim programie znaleźli wiele inspiracji dla siebie, albo, że w ogóle zmobilizowałam ich do remontu – wyznała w rozmowie z „Super Expressem”.

Teraz okazuje się, że przez to, iż format okazał się dużym sukcesem, zostanie zrealizowany kolejny sezon. Katarzyna Dowbor zdradziła, że w następnych odcinkach zajmie się metamorfozą zupełnie innej przestrzeni. – Udało się wyremontować wszystko zgodnie z planem. Zdradzę też, że będzie kolejna transza, ale już nie u mnie w domu – uchyliła rąbka tajemnicy.

