Rzekomy spisek Karola przeciwko Elżbiecie II w „The Crown”. „Niezwykle krzywdząca fikcja”

Fani „The Crown” z niecierpliwością wyczekują nowych odcinków kultowego serialu Netfliksa. Choć premiera kolejnego - piątego - sezonu jest zaplanowana dopiero na 9 listopada, już pojawiły się pierwsze kontrowersje. Producenci serialu zdradzili, że opowiedzą o wyjątkowo trudnych doświadczeniach z historii Windsorów m.in. o rozwodach księcia Andrzeja oraz księcia Karola i Diany Spencer. W ostatnim odcinku piątego sezonu ma zostać pokazany wypadek samochodowy Lady Di w paryskim tunelu Alma.

Jak czytamy na łamach „The Telegraph”, Pałac Buckingham przygotowuje się do ochrony reputacji nowego monarchy. Na razie nie ujawniono żadnych szczegółów, wiadomo jedynie, że działania mają się opierać na wyjaśnieniu widzom „The Crown”, że to co widzą na ekranie to fikcja a nie dokument.

Książę Karol spiskował przeciwko Elżbiecie II?

Szczególne kontrowersje miał wzbudzić odcinek zatytułowany „Syndrom królowej Wiktorii”. Według twórców scenariusza na początku lat 90. książę Karol miał spiskować przeciwko swojej matce. Syn monarchini miał lobbować na rzecz ustąpienia Elżbiety II w wieku zaledwie 65 lat. Swoje dalekosiężne plany miał konsultować z ówczesnym brytyjskim premierem Johnem Majorem.

Polityk wydał już w tej sprawie oświadczenie. Zapewnił, że nie prowadził z księciem żadnych negocjacji. John Major nie krył oburzenia sugestiami twórców serialu Netfliksa. Wszystkie sceny dotyczące rzekomego spisku przeciwko Elżbiecie II i mojego udziału w nim zostały wymyślone na potrzeby serialu. Autorom scenariusza chodziło jedynie o wywołanie zamieszania wokół produkcji i zwiększenia dramatyczności poszczególnych odcinków. To czysty marketing, bez zwracania uwagi na fakty - napisał dodając, że „jest to nie tylko okrutna, ale niezwykle krzywdząca fikcja”.

W podobnym tonie wypowiedział się Jonathan Dimbleby, bliski przyjaciel Karola III. W krótkim komunikacie podkreślił, że serial The Crown jest pełen bzdur, które znacząco odbiegają od rzeczywistości.

