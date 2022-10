„Rolnik szuka żony 9”. Tomasz R. wreszcie pozna Katarzynę i Justynę. Co się wydarzy w 4. odcinku?

Już w niedzielę, 16 października, zobaczymy nowy, 4. odcinek 9. sezonu „Rolnik szuka żony”. W programie robi się coraz poważniej. Ostatnio rolnicy zdecydowali, które kandydatki (i kandydaci w przypadku rolniczki) odwiedzą ich gospodarstwa, a w najnowszym odcinku w końcu do tego dojdzie. Co się wydarzy? Do sieci trafił już zwiastun, więc mogliśmy poznać szczegóły.

„Rolnik szuka żony 9”. Co wydarzy się w 4. odcinku? Zwiastun

W 4. odcinku „Rolnik szuka żony 9” Tomasz R. w końcu pozna dwie swoje kandydatki na żonę – Justynę i Katarzynę, z którymi do tej pory rozmawiał wyłącznie online. Dziewczyny dołączą do ciężarnej Klaudii, która jako jedyna miała okazję rozmawiać z Tomaszem R. w cztery oczy. Ciekawe, jakie wrażenie zrobią na rolniku dziewczyny? Na ten moment to właśnie Klaudia jest jego faworytką.

Z kolei Michał znów będzie pogrywać z uczestniczkami. W jednym z pokojów zostawi w szafie suknię ślubną swojej siostry. Na razie nie wiadomo, która kandydatka wylosuje ten pokój, ale można się domyślać, jak bardzo będzie zaskoczona, gdy zobaczy taką niespodziankę. Michał już pokazał, że udział w programie traktuje jak zabawę. Na początku sezonu wybrał jeden list bez otwierania, twierdząc, że autorka zostanie zaproszona na spotkanie na żywo. Tak faktycznie się stało, a Adrianna zrobiła na nim dobre wrażenie. Dziewczyna została zaproszona na gospodarstwo.

To jednak nie wszystko. W 4. odcinku kandydaci poznają też swoich potencjalnych przyszłych teściów. Rodzice Mateusza będą zachwyceni jego kandydatkami. i to tak bardzo, że ojciec rolnika będzie miał łzy w oczach na samą myśl, że dwie z nich będzie musiał pożegnać.

Tymczasem Tomasz K. zaprezentuje swoim kandydatkom miejsce, w którym chce zbudować dom.

Sygnalizuję, że jeśli chodzi o związek ze mną i wspólne mieszkanie, to będzie to tutaj. Jest gdzie tworzyć, jest co tworzyć – pytanie tylko z kim? – powie rolnik.

Będziecie oglądać 4. odcinek programu?

