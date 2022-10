Cleo była kiedyś kelnerką. Co robiły inne gwiazdy zanim stały się sławne?

Droga do sławy dla wielu aktorów czy wokalistów nie była prosta. Niektórzy musieli wykonywać inne zawody, zanim zaczęli występować na scenie. Cleo była kiedyś kelnerką, a to nie był jedyny jej zawód. Czym się zajmowała i co robiły inne gwiazdy? Sprawdźcie!

Wiele gwiazd może pochwalić się bogatym doświadczeniem zawodowym. Okazuje się, że nie wszystkim od razu udało się zrobić karierę w show-biznesie. Musieli w inny sposób zarabiać pieniądze. I świetnie sobie radzili, łącząc pracę zawodową z walką o karierę na scenie. Co robili kiedyś Cleo, Małgorzata Kożuchowska, Tomasz Karolak czy Justyna Steczkowska? Dawne zawody gwiazd. Czym zajmowali się znani i lubiani? Dziś Cleo jest jedną z najpopularniejszych wokalistek. Artystka zasłynęła dzięki duetowi z Donatanem i od lat robi solową karierę. Nie zawsze tak było. W rozmowie z TVP przyznała, że kiedyś pracowała jako kelnerka, a także sprzedawała dzieła sztuki. Jeżeli chodzi o zagraniczne wyjazdy, to byłam kelnerką w Szkocji, w St Andrews, pracowałam przy najstarszym polu golfowym. Byłam tam prawie pół roku, ale tęskniłam strasznie za Polską. To był okres, kiedy miałam przerwę na studiach. A na studiach pracowałam w galerii sztuki, gdzie sprzedawałam obrazy i rękodzieła – powiedziała. Ciekawą pracę wykonywał także Michał Wiśniewski. Lider Ich Troje na scenie muzycznej jest od lat, ale wcześniej zarabiał na życie, pracując w hurtowni cebuli, a także jako monter wysokościowy! Małgorzata Rozenek, która od lat jest gwiazdą stacji TVN, a niedawno spełniła swoje marzenie, debiutując w „Dzień Dobry TVN”, ma wykształcenie prawnicze. Z nim też kiedyś wiązała swoją przyszłość i karierę zaczynała jako stażystka w kancelarii. Będąc studentką prawa na pierwszym roku, pracowałam w kancelarii. Zaczynałam jako stażystka, robiłam wiele ciekawych rzeczy, w tym te najprostsze, jak robienie ksero czy chodzenie do sądu i wyciąganie odpisów – wyznała Małgorzata Rozenek w rozmowie z serwisem Plejada. Małgorzata Kożuchowska także nie zrobiła od razu kariery jako aktorka. W rozmowie z Plejadą przyznała, że pierwsze pieniądze zarobiła, sprzedając butelki w sklepie. Na swoim koncie zawodowym ma także pracę w sadzie przy segregacji jabłek. Z kolei Omenaa Mensah prowadziła kiedyś programy erotyczne, a Joanna Krupa brała udział w nagraniach dla fetyszystów stóp. Sprawdźcie w galerii, czym zajmowały się inne gwiazdy. Czytaj też:

Cleo wyśmiana przez internautów. Powodem reklama pasty do kanapek

Cleo była kiedyś kelnerką. Co robiły inne gwiazdy zanim stały się sławne? Galeria: