Cleo wyśmiana przez internautów. Powodem reklama pasty do kanapek

Cleo to celebrytka, która bardzo często angażuje się w akcje reklamowe. Wokalistka i jurorka w programie „The Voice Kids” obecnie reklamuje sieć sklepów ze sprzętem RTV i AGD. Niedawno pojawiała się też w świątecznych reklamach znanego napoju. Teraz przyszedł czas na kolejną współpracę, ta jednak wyjątkowo nie spodobała się fanom.

Nowe spoty z Cleo pojawiają się w mediach społecznościowych. Tym razem Cleo stała się twarzą pasty do kanapek. Do kampanii pod hasłem „Poczuj się pastellowo”, wokalistka nagrała krótki spot oraz wzięła udział w sesji zdjęciowej. W mediach społecznościowych w formie postu sponsorowanego pojawiają się grafiki z twarzą celebrytki oraz wspomnianych past do kanapek i krewetek. Internauci w komentarzach nie kryli zniesmaczenia. „Za tydzień będzie reklamować piersi z kurczaka albo udka indycze”; „Zaraz »wyskoczy z lodówki« nabiera nowego znaczenia”; „Przez chwilę myślałam, że to reklama kosmetyków do makijażu” – czytamy pod postem.

Fani zarzucili jurorce w programie „The Voice Kids” szereg kampanii, w których bierze udział i nie kryli złośliwości. „Cleo to chodząca reklama już”; „Co następne, skup katalizatorów”?; „Czy planujesz również zostać twarzą rajstop?” – pisali.

Cleo – kim jest?

Cleo to pseudonim artystyczny Joanny Krystyny Klepko. Gwiazda urodziła się w 25 czerwca 1983 roku w Szczecinie. Jest piosenkarką, autorką tekstów, malarką i projektantką mody. Z wykształcenia jest architektem krajobrazu. Od 2013 roku współpracuje z Donatem, dzięki czemu zyskała największą popularność.

