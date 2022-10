„Pierwsza miłość”. Dominika zmienia zdanie ws. szpiku dla ojca

Serial „Pierwsza miłość” gości na antenie Polsatu od 2004 roku. Odcinki nadawane są codziennie. Serial oglądać można także w Polsat Box Go.

„Pierwsza miłość” – streszczenie nowego odcinka

Marysię zaskakuje wizyta Edwarda i Dominiki. Okazuje się, że siostra zmieniła zdanie co do przekazania swojego szpiku dla ojca. Aby to nastąpiło, potrzebne będą dodatkowe badania. Dominika nie może się jednak ujawnić, aby nie zostać aresztowana przez policję. Wpadają na pewien ryzykowny pomysł.

Natomiast Kinga stara się odnaleźć w nowej sytuacji i próbuje wykorzystać wolny czas w domu dla siebie. Bezczynność jej jednak nie służy. Okazuje się, że zapomniała opłacić wycieczkę klasową syna. U wychowawcy dowiaduje się, że ta może się nie odbyć.

Tymczasem Tomek cieszy się na zbliżający się wyjazd w góry. Ma w planach coś wyjątkowego dla Jolki i poczynił już pewne przygotowania. Kolega udziela mu kilku rad. Natomiast Ankę niepokoi nieobecność Julity w barze. Okazuje się, że przez jej niedopatrzenia obsługa ma teraz sporo kłopotów. Nowa właścicielka wydaje się nie rozumieć powagi sytuacji.

Kiedy premiera nowego odcinka serialu „Pierwsza miłość”?

„Pierwsza miłość” od poniedziałku do piątku o godz. 18.00 w Telewizji POLSAT.

