Maja Ostaszewska opublikowała zdjęcie ze Stingiem. Spędziła z nim urodziny

Legendarny muzyk Sting 2 października swoje 71. urodziny świętował w Sarajewie, gdzie grał koncert. Artysta jest mocno zaangażowany w sprawy polityczne. Przypomnijmy, że kilka miesięcy temu miał zagrać na gali Wiktorów w Telewizji Polskiej. Wtedy do gwiazdora zaczęli pisać Polacy, którzy bojkotowali galę. Wówczas odwołał występ. Wątków politycznych nie zabrakło podczas koncertu na Stadionie Narodowym. Jego słowa tłumaczył Maciej Stuhr. „Demokracja została zaatakowana. Zaatakowana w każdym kraju na świecie. Jeśli nie będziemy jej bronić, stracimy ją na zawsze. Ale demokracja to bałagan. Demokracja to frustracja. Demokracja bywa nieskuteczna. Wymaga ciągłej uwagi, ciągłej naprawy. Ale wciąż warto o nią walczyć” – mówił Sting.

Maja Ostaszewska pochwaliła się urodzinowym zdjęciem z Stingiem

Zaangażowanie w wątki polityczne i społeczne bez wątpienia łączy Stinga z Mają Ostaszewską. Aktorka bardzo chętnie angażuje się w sprawy uchodźców, pomoc Ukrainie czy walkę o prawa zwierząt. Ku zaskoczeniu fanów Ostaszewskiej, na jej Instagramie pojawiły się fotografie ze wspólnego świętowania z muzykiem. „Wszystkiego najlepszego mistrzu! Trudie Styler kocham was oboje. To wielki zaszczyt i przywilej być częścią tych niesamowitych dwóch dni z wami i waszymi przyjaciółmi. Nie mam słów, żeby wam wystarczająco podziękować. Kocham” – czytamy pod postem.

Na pierwszym zdjęciu Sting, jego żona Trudie Styler, Maja Ostaszewska, Małgorzata Szumowska oraz inni goście pozują w drewnianej ramie na tle błękitnego nieba w Sarajewie. Na kolejnym widzimy jak Maja Ostaszewska, Małgorzata Szumowska i Trudie Styler w wieczorowych sukienkach szampańsko spędzają wieczór i rozbawione pozują do zdjęcia.

