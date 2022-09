Anna Mucha zdradziła, dlaczego nie ochrzciła dzieci. Co było powodem?

Anna Mucha słynie z publikowania w mediach społecznościowych odważnych zdjęć i nagrań. Celebrytka uwielbia szokować swoich obserwatorów i często dodaje intrygujące treści, lubi też chwalić się swoim ciałem, którego nie ukrywa. Mucha słynie z dużego dystansu do siebie i podkreślania swoich krągłości. Na jej Instagramie możemy znaleźć wiele zdjęć i nagrań w samym bikini lub skąpych ubraniach. Mimo że nie ma figury modelki, to zupełnie się tego nie wstydzi, a dodatkowo podkreśla ją na każdym kroku. Ostatnio o celebrytce było głośno, kiedy pozowała z wypiętymi pośladkami przed kościołem. 42-latka ustawiła się tyłem, zaglądając jednocześnie do świątyni. Fani mogą zobaczyć pośladki celebrytki, która nie tylko je wyeksponowała, ale zdecydowała się unieść sukienkę. „A przy niedzieli trzeba zajrzeć do kościółka” – napisała pod postem. Zdjęcia są autorstwa partnera celebrytki Jakuba Wonsa. Wielu obserwatorom się to nie spodobało.

Dlaczego Anna Mucha nie ochrzciła dzieci?

W mediach społecznościowych gwiazda często też dodaje zabawne czy odważne wpisy i nie skupia się tylko na zdjęciach. Teraz Anna Mucha kolejny raz zaskoczyła swoich fanów. Aktorka zorganizowała na swoim Instagramie serię pytań i odpowiedzi. Jeden z obserwatorów zapytał aktorkę, czy ochrzciła dzieci. Gwiazda napisała tylko krótkie: nie. Kolejny z internautów poszedł o krok dalej. Zadał celebrytce pytanie, z jakiego powodu tego nie zrobiła. Mucha zdecydowała się na szczerą odpowiedź. „A dlaczego miałabym? Ich wyznanie jest ich prywatną sprawą” – możemy przeczytać. Gwiazda „M jak miłość” ma dwójkę dzieci: Stefanię i Teodora.

Czytaj też:

Śmierć Dariusza Gnatowskiego. Ujawniono nowe fakty