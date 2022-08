Anna Mucha pozuje z wypiętymi pośladkami przed kościołem

Anna Mucha słynie z publikowania w mediach społecznościowych odważnych zdjęć i nagrań. Celebrytka uwielbia szokować swoich obserwatorów i często dodaje intrygujące treści, lubi też chwalić się swoim ciałem, którego nie ukrywa. Mucha słynie z dużego dystansu do siebie i podkreślania swoich krągłości. Na jej Instagramie możemy znaleźć wiele zdjęć i nagrań w samym bikini lub skąpych ubraniach. Mimo że nie ma figury modelki, to zupełnie się tego nie wstydzi, a dodatkowo podkreśla ją na każdym kroku.

Anna Mucha pozuje z wypiętymi pośladkami

Tym razem nie było inaczej. Aktorka opublikowała dwa zdjęcia autorstwa swojego partnera Jakuba Wonsa. Zdjęcia zostały zrobione przed kościołem. Na pierwszym z nich widzimy dalszą perspektywę, gdzie Anna Mucha pochwaliła się zgrabnymi nogami. Druga fotografia szokuje zdecydowanie dużo bardziej. 42-latka pozuje tyłem, zaglądając do świątyni. Fani mogą zobaczyć pośladki celebrytki, która nie tylko je wyeksponowała, ale zdecydowała się unieść sukienkę. „A przy niedzieli trzeba zajrzeć do kościółka” – napisała pod postem.

W dalszej części wpisu pochwaliła się nowym projektem. „Zapomniałabym Wam napisać, że produkuję kolejny spektakl w gwiazdorskiej obsadzie, komedię, także jeśli ktoś chce zobaczyć więcej (lub boi się, że tylko d*** mam do pokazania) to zapraszam do teatrów w całej Polsce” – podkreśliła. Na koniec z typowym dla siebie dystansem zażartowała. „A teraz... niech się wstydzi ten, co... w teatrze nie był” – czytamy.

