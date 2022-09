Wiktoria Gąsiewska o swojej sytuacji osobistej. Boi się wejść w kolejny związek?

Wiktoria Gąsiewska przez kilka lat była w związku ze swoim rówieśnikiem, który także jest aktorem – Adamem Zdrójkowkim. Oboje grali w popularnym serialu „Rodzinka.pl”. Jakiś czas temu para rozstała się, ale wciąż budzą ogromne zainteresowanie. Szczególnie, że do mediów zaczęły docierać plotki, że młoda aktorka spotyka się z Wojciechem Golą. Mężczyzna, który obecnie organizuje Fame MMA, popularność zdobył dzięki reality-show „Warsaw Shore”. Gąsiewska pochwaliła się w mediach społecznościowych bukietem kwiatów od Goli, ale później wyznała, że są tylko przyjaciółmi.

Wiktoria Gąsiewska o emocjach: Odzyskuję siebie

W ostatnim wywiadzie, którego Wiktoria Gąsiewska udzieliła Plotkowi, jeszcze raz podkreśliła, że jest singielką. – Miłość jest przepiękną sprawą i nie można się przed nią wzbraniać, ale na razie na horyzoncie nie ma nikogo – powiedziała. W dalszej części wypowiedzi celebrytka wyznała, co ucierpiało na jej zaangażowaniu w stałą relację. – Wydaje mi się, że tak życie mi się ułożyło i nie miałam za bardzo motywacji do ćwiczeń, ale już do nich wracam. Trenerka się do mnie dodzwania i już mnie zachęca. Jadę na fit camp i później zaczynam fit życie – dodała.

W rozmowie z reporterem młoda celebrytka nie ukrywała trudnych emocji. – Jak miłość odchodzi, to zawsze się cierpi. Myślę, że to nie jest etap, kiedy chciałabym zaczynać coś nowego, ale miłość, jak sam wiesz, przychodzi nieoczekiwanie, ja się totalnie nie zamykam. (...) Jestem singielką, ale jest to fajny czas, bo związkach byłam przez osiem lat i ciągle komuś poświęcałam ten czas, zapominając o sobie. Teraz odzyskuję siebie i mam czas dla siebie, a nie po pracy pędzę do kogoś i myślę, co ta osoba chciałaby robić, bądź co myśli. Czas poświęcam w stu procentach sobie i jestem za to wdzięczna - wyznała.

Wiktoria Gąsiewska chce unikać nowych związków?

Wiktoria Gąsiewska przyznała, że przez brak skupienia się na samej sobie i ponownym odzyskaniu wolności obawia się, że może mieć problemy z wejściem w kolejną relację. – Pojawiły się w głowie myśli, że będę bała się zaangażować się w nowy związek. Być może będę musiała nad tym popracować, żeby pamiętać o sobie, ale to jest moja osobista sprawa. Można tworzyć udany związek, ale nie być jednym... ciałem, ciałem astralnym – dodała tajemniczo.

