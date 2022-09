Nietypowy strój ekspertki TVP w programie o Elżbiecie II. „To się dzieje naprawdę”

W poniedziałek 19 września, 11 dni po śmierci Elżbiety II, odbył się jej oficjalny pogrzeb. Tłumy ludzi z całego świata zgromadziły się w Londynie, by pożegnać panującą przez blisko 70 lat królową. Wielu z nich czekało w kilometrowych kolejkach, by symbolicznie oddać hołd zmarłej. Na uroczystościach pojawili się przywódcy wielu państw, m.in. prezydent Stanów Zjednoczonych Joe Biden, czy Andrzej Duda.

Uroczystości pogrzebowe królowej Elżbiety II. Nietypowa stylizacja w TVP

Wydarzenia z Wielkiej Brytanii chętnie śledzono i komentowano również w mediach. Z tego tytułu w programie TVP „Gość Wiadomości”, emitowanym zaraz po głównym wydaniu serwisu informacyjnego, tematem przewodnim były uroczystości w Londynie. W studiu wypowiadali się: Robin Barnett, były ambasador Wielkiej Brytanii w Polsce oraz dr Wioletta Wilk-Turska, specjalistka ds. monarchii brytyjskiej i autorka książek o królowej Elżbiecie II.

– Świat patrzy na Wielką Brytanię i niezależnie od wszystkiego, to jest promocja tego kraju. To jest to, co przez te wszystkie lata królowa robiła dla swojego kraju. Promowała go, była najlepszą ambasadorką – powiedziała w trakcie programu dr Wioletta Wilk-Turska.

Jednak to nie słowa wypowiedziane przez Wilk-Turską wywołały największe poruszenie. Uwagę przyciągnął jej nietypowy strój. Ekspertka ds. monarchii brytyjskiej założyła wielki czarny kapelusz z piórami, czarną sukienkę, a na szyi miała rzucające się w oczy, białe perły. Nie umknęło to uwadze komentujących oraz osób, które miały do czynienia z pracą w telewizji. Szczególnie ostro wypowiedział się na ten temat były pracownik TVP.

„Pracowałem w tv kilkanaście (lat – przyp. red) i są tam dwie podstawowe zasady. 1. Gdy prowadzisz program na żywo, nie jeździj windą 2. Strój nie może odwracać uwagi od tego co mówisz, ani ośmieszać tematu. Zasada numer 2 została złamana” – napisał na Facebooku w odpowiedzi na komentarz jednej z internautek Mikołaj Milcke, były dziennikarz m.in. TVP (pisownia oryginalna).

