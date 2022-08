Ed Sheeran dał wspaniały koncert w Warszawie. Ale nie obyło się bez wpadki

Na koncert Eda Sheerana w Polsce fani musieli trochę poczekać, a pierwsze informacje pojawiły się już niemal rok temu. Organizatorzy postanowili, że muzyk wystąpi na Stadionie Narodowym dwa wieczory z rzędu, ponieważ chętnych było tak dużo. Pierwszy występ już za nami, drugi zaplanowany jest na piątek 26 sierpnia.

Ed Sheeran to prawdziwy król popu. Ma 31 lat, rude włosy, pochodzi z Wielkiej Brytanii, a jego wrażliwość jest absolutnym zjawiskiem. Chłopak, który zwykle występuje tylko z gitarą, podbił serca fanów na całym świecie. 25 sierpnia 2022 roku dał popis swoich możliwości w Warszawie. Zainteresowanie było tak duże, że w stolicy trudno było znaleźć nocleg, nastąpiły nawet zmiany w komunikacji miejskiej.

Ed Sheeran na Stadionie Narodowym

Twórca takich hitów jak „I See Fire”, „Perfect”, czy „Shape Of You” postanowił wykorzystać rozwiązanie umożliwiające doskonały widok niemal wszystkim uczestnikom muzycznej uczty. Sheeran wystąpił na okrągłej scenie ustawionej na środku płyty. Dzięki temu widok z każdego miejsca był doskonały, a on odwracał się w każdą ze stron. To jednak nie koniec atrakcji. Wokół podestu ustawiono sześć ogromnych ekranów w kształcie piórek do gitary. Okrągła scena była zasłonięta pierścieniem, który pełnił rolę kurtyny. Chwilę przed wejściem muzyka na scenę pojawiło się na nim odliczanie. Muzyk pojawił się w koszulce z napisem „Warsaw”, a później zmienił ją na T-shirt reprezentacji Polski. Ale podczas jednej z pierwszych piosenek mikrofon Eda Sheerana nie zadziałał. Wokalista zorientował się po 10 sekundach i zaczął od nowa. To jednak nie koniec.

Ed Sheeran uwięziony na scenie

Ed Sheeran dał absolutnie doskonały popis wokalny. Skromny chłopak z gitarą rozpalił Stadion Narodowy wypełniony tysiącami słuchaczy. Jego charyzma i umiejętności porwały tłum. Podczas występu wokalista opowiadał wiele historii ze swojego życia i o tym, jak powstawały piosenki. Wyznał, że utwór „The A Team” napisał, mieszkając z dwoma Polakami. Dyrygował publicznością, a nawet podjął próbę nauczenia Polaków śpiewania na głosy. Chociaż nie do końca się to udało, to warto docenić chęci.

Niestety podczas bisów nie wszystko poszło zgodnie z planem. Po skończonym regularnym koncercie wspomniany pierścień-kurtyna zasłonił okrągłą scenę. Fani prosili o bis i pojawiły się już pierwsze dźwięki „Shape Of You”. Niestety Eda wciąż nie było widać, wtedy zabrał głos. – Ten pierścień powinien się podnieść, wiecie? Ale coś się popsuło. Nic to, lecimy dalej – powiedział. Widzowie oglądali zatem wokalistę zamkniętego na scenie. Sytuacja została opanowana dopiero podczas kolejnych utworów.

Wpadka na koncercie Beyonce w Warszawie

To nie pierwsza tego typu sytuacja podczas koncertu na Stadionie Narodowym. Kiedy w 2018 roku w Warszawie grała Beyonce, zepsuł się ruchomy podest. Wysuwana scena nie wróciła na swoje miejsce po zakończeniu występu. W związku z tym, aby opuścić podest, gwiazda musiała użyć drabiny. Moment schodzenia ze sceny po szczeblach drabiny zarejestrowali fani. Obu wpadkom nie jest jednak winny Stadion Narodowy, ponieważ artyści dysponują własnym sprzętem, z którego korzystają podczas wydarzenia.

