Beata Kozidrak nie może wjechać do Stanów. Odwołała koncerty

Beata Kozidrak została przyłapana na prowadzeniu samochodu pod wpływem alkoholu we wrześniu ubiegłego roku. Zatrzymali ją inni kierowcy. Policjanci, którzy przyjechali na miejsce, ustalili, że w wydychanym powietrzu wokalistka ma 2 promile alkoholu. Na początku maja Sąd Rejonowy dla Warszawy Mokotowa w Warszawie ukarał Beatę Kozidrak za jazdę po alkoholu 200 stawkami dziennymi w wysokości 250 zł każda oraz pięcioletnim zakazem prowadzenia pojazdów mechanicznych. Sędzia zdecydował wówczas, że piosenkarka ma również zapłacić 20 tys. zł świadczenia na Fundusz Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej. Mimo apelacji 8 sierpnia sąd podtrzymał tę decyzję.

Beata Kozidrak nie wyjedzie do USA

W czasie procesu znana wokalistka wielokrotnie podkreślała, że ograniczenie wolności (które na początku jej groziło) mocno pokrzyżowałoby jej plany zawodowe np. trasę koncertową w Stanach Zjednoczonych. Teraz okazuje się, że do występów nie dojdzie. Zespół właśnie wydał oświadczenie. „Kochani, mimo największych chęci i starań organizatorów, nasza wizyta w Stanach Zjednoczonych musiała zostać przeniesiona. Stało się to z powodów niezależnych od nas i organizatorów festiwalu Polonaise” – czytamy na Facebooku grupy. Przedstawiciele zespołu podkreślili też, że mimo wszystko wydarzenie się odbędzie i serdecznie na nie zapraszają. „Bardzo nam przykro, ale zobaczymy się w innym terminie. Wy bawcie się dobrze na festiwalu, na który Was serdecznie zapraszamy. Niech świeci Wam słońce i towarzyszy doskonała muzyka wspaniałych artystów” – podkreślono.

Prawnik Marcin R. Węrzyński powiedział serwisowi se.pl, że może mieć to związek z problemami z prawem wokalistki, które ostatnio miały miejsce. – Niestety, najprawdopodobniej plany pani Kozidrak pokrzyżowały przepisy wizowe i amerykański urząd imigracyjny, który ma znaczną swobodę w wydawaniu decyzji o uzyskaniu wizy i decyzji o wjeździe na terytorium Stanów. Otóż zgodnie z przepisami, władze mogą odmówić wydania wizy lub wjazdu w związku z tzw. kartoteką wnioskującego, a więc w przypadku, gdy petent ma na koncie prawomocne skazanie za przestępstwo, a czasem nawet wykroczenie – podkreślił.

