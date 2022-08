Nietypowa propozycja od Kingi Dudy dla znanych influencerów. „W politycznej bańce twojego ojca modne są wszystkie piątki”

Nietypowa propzycja Kingi Dudy

Patryk Chilewicz i Adam Mączewski, influencerzy znani jako Vogule Poland napisali książkę z okazji 10-lecia swojej działalności w sieci. Na łamach Kuriozum znalazły się nie tylko historie z życia polskich gwiazd, ale ujawniono także korespondencję z Kingą Dudą. Z relacji influencerów wynika, że córka Andrzeja Dudy napisała do nich wiadomość na Instagramie, w której prosiła o spotkanie.

„Hej chłopaki, przepraszam, że piszę w takich sprawach na DM (direct messages, pol. wiadomości bezpośrednie — red.), ale nie wiedziałam, czy nie uznacie, że kontakt inną drogą to fejk. Chciałam was zapytać, czy bylibyście zainteresowani spotkaniem ze mną?” - miała zaproponować Kinga Duda.

W dalszej części wiadomości córka pary prezydenckiej miała tłumaczyć, że „chce kontynuować podjęte przez siebie działania i przeprowadzić szeroki research dotyczący szeroko pojętej inności sytuacji osób nieheteronormatywnych i tolerancji”. „W ramach tego researchu rozmawiam z różnymi ludźmi, pytając ich o ich własne doświadczenia, oczekiwania, pogląd na sprawy i pomysły na to, jak można poprawić sytuację. Biorąc pod uwagę, że funkcjonujecie w przestrzeni publicznej, zarówno jako para, jak i osoby o własnym stylu, wasze spostrzeżenia byłyby dla mnie bardzo cenne” - miała stwierdzić dodając, że gwarantuje Vogule Poland anonimowość.

Vogule Poland odpowiedziało Kindze Dudzie

Z fragmentu „Kuriozum”, który trafił do sieci wynika, że influencerzy byli zaskoczeni wiadomością i nie zamierzali przyjąć zaproszenia. „W politycznej bańce twojego ojca modne są wszystkie piątki, więc mamy piątkę dla Kingi Dudy. Jeden. Twój ojciec jest jednym z powodów, dlaczego niebawem uciekamy ze swojej ojczyzny” - stwierdzili Patryk Chilewicz i Adam Mączewski.

„Przez twojego ojca i jego politycznych zwierzchników ludzie codziennie są bici, zastraszani i popełniają samobójstwa. Twój ojciec nie uznaje nas za ludzi i za w pełni wartościowe osoby. Twoja matka wielokrotnie, gdy miała możliwość zabrania głosu, znacząco milczała” - tłumaczyli influencerzy. Członkowie Vogule Poland podkreślili, że „Andrzej Duda mając wykształcenie prawnicze, łamie i nagina prawo, robiąc z siebie niezbyt poważną osobę i ośmieszając pełniony urząd”.

„Miałaś wielokrotnie szansę przeciwstawienia się temu zbydlęceniu, jakie dzieje się w polityce. Nie zrobiłaś tego i musisz codziennie z tym żyć. Żyć z myślą, że przez działania twojego ojca Polska stacza się, ludzie uciekają z ojczyzny, wstydzą się za nią, umierają. I to chyba największa kara, jaka mogłaby cię spotkać. Także nie licz na spotkanie no, chyba że będziemy akurat pod pałacem prezydenckim krzyczeli do twojego ojca, walcząc o swoją godność” - podsumowali.

Czytaj też:

Zalewski wystosował mocny apel do PiS podczas koncertu w Polsacie. „Kradniecie, to chociaż nas nie trujcie”