R. Kelly przed sądem. Trwa proces rapera

R. Kelly był jedną z największych gwiazd R&B lat 90. „I Believe I Can Fly”, „Ignition” czy „Bump n' Grind” przez lata plasowały się w czołówkach list przebojów w wielu krajach. Jego kłopoty z prawem trwają od lat. W 2008 roku piosenkarz stanął przed sądem z powodu nagrania, na którym oddawał mocz na 14-latkę, a później uprawiał z nią seks. Wówczas uniknął kary, ponieważ wspólnie z ofiarą twierdził, iż to nie oni znajdują się na filmie.

Zarzuty R. Kelly'ego

W 2017 roku pojawiły się kolejne zarzuty, a w lutym 2019 roku został oskarżony o wykorzystywanie seksualne o charakterze kryminalnym. W tym samym roku został aresztowany. Sprawy dotyczyły przestępstw popełnianych w Illinois, Minnesocie czy Nowym Jorku. Trzy razy odmówiono mu zwolnienia za kaucją, a sędzia z Brooklynu informował, że istnieje duże ryzyko „przekupienia i wpływania na świadków”.

Pod koniec czerwca na rozprawie w sądzie asystentka prokuratora Maria Melendez nazwała R.Kelly'ego drapieżnikiem, który najpierw kusił swoje ofiary prezentami i zaproszeniami, następnie kontrolował je fizycznie, seksualnie i psychicznie. Gdy chciały odejść, szantażował je, mówiąc, że upubliczni taśmy filmowe, na których uprawiają seks. Z kolei prawniczka muzyka zapewniała, że domniemane ofiary są tak naprawdę „pokrzywdzonymi fankami”, które zgadzały się na seks. – Nie zwerbował ich. Były fankami. Same przyszły do pana Kelly'ego – powiedziała Nicole Blank Becker, dodając, że tak naprawdę to muzyk jest ofiarą oskarżających go kobiet.

Trwa proces R. Kelly'ego

W środę rozpoczął się kolejny proces R. Kelly'ego, a właściwie Roberta Sylvestra Kelly'ego. Prokuratorzy przygotowali ławę przysięgłych na to, co usłyszą oraz wymienili świadków, którzy złożą zeznania. W czasie wypowiedzi ocenili rapera jako osobę, która ma „mroczną” i „ukrytą” stronę, która była niewidoczna dla opinii publicznej podczas kariery muzyka. Jedną z zeznających ma być kobieta, która opowie o taśmach, gdzie widać jak gwiazdor wykorzystuje 14-latkę. Ławnicy mają też zobaczyć wspomniane nagrania, które trafiły w ręce służb w 2008 roku. Tym razem współpracownicy R. Kelly'ego planują zeznawać, że raper pieniędzmi i prezentami przekonał nastolatkę oraz jej rodziców do milczenia.

