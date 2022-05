Quiz z bohaterów „Stranger Things”. Fani muszą mieć 100 procent!

Kultowy serial „Stranger Things” powraca z 4. sezonem na platformę Netflix. To dobra okazja, by przypomnieć sobie co nieco o jego bohaterach. Sprawdźcie, ile pamiętacie?

QUIZ:

Quiz z bohaterów „Stranger Things”. 9/9 to obowiązek dla fanów! W piątek 27 maja na platformie Netflix pojawiła się 1. część 4. sezonu serialu „Stranger Things”. Ze względu na niedawną masakrę w szkole w Teksasie, producent w ostatniej chwili zmodyfikował ją o ważną informację. Na 2. część fani będą musieli zaczekać do 1 lipca. Wydarzenia 4. serii „Stranger Things” toczą się sześć miesięcy po bitwie o Starcourt, która przyniosła miasteczku Hawkins terror i zniszczenie. „Zmagając się z jej skutkami, nasza grupa przyjaciół po raz pierwszy zostaje rozdzielona, a zmaganie się z zawiłościami licealnego życia wcale nie ułatwia im sprawy. W tym trudnym dla nich okresie pojawia się nowe przerażające zagrożenie nie z tego świata. Jeśli rozwiążą jego makabryczną tajemnicę, być może uda im się w końcu położyć kres horrorom Drugiej Strony” – czytamy w opisie serialu. Obsada „Stranger Things” W produkcji zobaczymy dobrze znanych z poprzednich części aktorów. W rolach głównych pojawią się: Winona Ryder jako Joyce Byers oraz David Harbour w roli Jima Hoppera. Młodych bohaterów grają: Millie Bobby Brown (Jedenastka), Finn Wolfhard (Mike Wheeler), Gaten Matarazzo (Dustin Henderson), Caleb McLaughlin (Lucas Sinclair), Noah Schnapp (Will Byers), Sadie Sink (Max Mayfield), Natalia Dyer (Nancy Wheeler), Charlie Heaton (Jonathan Byers), Joe Keery (Steve Harrington), Maya Hawke (Robin Buckley). Czytaj też:

Kto to powiedział? Quiz z cytatami z bohaterów „Stranger Things”