Tancerz Darii wreszcie zabiera głos po kontrowersyjnym pocałunku

W piątek 20 maja w Sopocie odbył się trzydniowy Polsat SuperHit Festiwal. Pierwszego dnia imprezy zespół T.Love świętował 30-lecie albumu „King”. 10-lecie istnienia grupy obchodził z kolei zespół Lemon. W trakcie festiwalu nie zabrakło ukłonu w stronę naszych wschodnich sąsiadów. Zespół Enej wykonał utwór „Brat za Brata” nagrany oryginalnie ze słynnym ukraińskim zespołem Kozak System a Kamil Bednarek zaśpiewał w duecie z Daną Vynnytską. Na scenie pojawił się również Maciej Maleńczuk.

— Pozdrawiam walczącą Ukrainę, wszystkich tych chłopców, którzy, zamiast jeździć kabrioletem i podrywać panienki, muszą teraz być w polu i walczyć o wolność swojego kraju — powiedział muzyk, zanim zaczął swój występ.

Pocałunek podczas występu Darii

W sobotę na sopockiej scenie nie zabrakło śmietanki polskiej muzyki rozrywkowej. Odbył się koncert „Doda czy Dorota? Rabczewska jakiej nie znacie!”. Następnie na scenie Opery Leśnej wystąpili wykonawcy najchętniej słuchanych i odtwarzanych piosenek w stacjach radiowych. Usłyszeliśmy m.in.: Gromee, Beatę Kozidrak i Bajm, Dawida Kwiatkowskiego, Sylwię Grzeszczak, Grzegorza Hyżego czy Darię. I właśnie podczas występu tej ostatniej doszło do zaskakującej sytuacji. Jeden z tancerzy pocałował zaskoczoną wokalistkę. Daria zdradziła później, że nie miała pojęcia o planie Tomasza Nakielskiego.

– To mój tancerz i choreograf. Jeszcze się nie widzieliśmy, więc nie do końca wiem, co się stało. To było naprawdę takie zwieńczenie tego występu. Dopiero teraz dochodzę do siebie, po tym, co się stało tego dnia i ciężko mi w to uwierzyć... – mówiła zaraz po zejściu ze sceny. Zapytana przez redakcję Plejady czy tancerz ma predyspozycje na miano „księcia z bajki” odpowiedziała tajemniczo. Zdecydowanie, ale czy mojego, to się jeszcze okaże – podkreśliła.

Teraz głos wreszcie zabrał główny zainteresowany. Tomasz Nakielski nie był jednak zbyt wylewny. Na chwilę obecną wstrzymam się z komentarzem – powiedział. Dużo miłości – dodał tancerz.

