Polsat SuperHit Festiwal. Kto wystąpi na scenie w Sopocie?

Polsat SuperHit Festiwal w Operze Leśnej w Sopocie rozpocznie się już w piątek i potrwa do niedzieli. Podczas tych trzech dni nad Bałtykiem wystąpią topowi polscy artyści.

W piątek na uczestników koncertu oraz widzów Polsatu czeka niezwykły jubileusz. Zespół T.Love będzie świetować na scenie 30-lecie albumu King. Powód do świętowania także będzie mieć zespół Lemon. Muzycy obchodzą 10-lecie istnienia grupy!

Nie zabraknie ukłonu w stronę naszych wschodnich sąsiadów. Usłyszymy zespół Enej w utworze „Brat za Brata” nagranym oryginalnie ze słynnym ukraińskim zespołem Kozak System, Kamila Bednarka w niezwykłym duecie z Daną Vynnytską, a także Macieja Maleńczuka. Dzięki Fundacji Polsat widzowie będą mogli wesprzeć znajdujące się w dramatycznej sytuacji ukraińskie dzieci. Wystarczy wysłać SMS.

W czasie festiwalu odbędzie się też specjalny koncert artystów, których krążki pokryły się minimum platyną. Podczas Koncertu Platynowego wystąpią: Paweł Domagała, Cleo, Kortez, Piotr Cugowski, Komodo, Kwiat Jabłoni i Kaśka Sochacka.

Drugi dzień Polsat SuperHit Festiwalu

Podczas drugiego dnia wydarzenia widzów czeka wyjątkowa niespodzianka. Po raz pierwszy na sopockiej scenie wystąpi gwiazda muzyki alternatywnej Ralph Kaminski. Jego ostatnia płyta „Kora” jest hołdem dla zmarłej trzy lata temu legendarnej Kory Jackowskiej i zawiera zupełnie nowe aranżacje kultowych utworów takich jak: „Krakowski spleen”, „Po prostu bądź” czy „Wyjątkowo zimny maj”.

W sobotę na scenie zobaczymy także divę polskiej muzyki rozrywkowej. Zaplanowany jest koncert Doda czy Dorota? Rabczewska jakiej nie znacie!” i jedno jest pewne – emocji nie zabraknie. Następnie na scenie Opery Leśnej w Sopocie wystąpią wykonawcy najchętniej słuchanych i odtwarzanych piosenek w stacjach radiowych. Usłyszymy m.in.: Gromee, Beatę Kozidrak i Bajm, Dawida Kwiatkowskiego, Darię, Grzegorza Hyżego czy Sylwię Grzeszczak.

Trzeci dzień Polsat SuperHit Festiwalu

Ostatni dzień Polsat SuperHit Festiwalu to dawka najlepszego humoru. Tego dnia na scenie gościć będą najpopularniejsze grupy kabaretowe, Kabaret Moralnego Niepokoju, Kabaret Skeczów Męczących, Kabaret Ani Mru-Mru, Kabaret Paranienormalni, Kabaret Nowaki, Kabaret 4 Fala, Kabaret K2, Jerzy Kryszak.

Próby do jednego z ważniejszych wydarzeń muzycznych już się rozpoczęły, a my mamy z nich zdjęcia. Sprawdźcie, co artyści zaplanowali na wieczór.

Galeria:

Polsat SuperHit Festiwal - rozpoczęły się próby