„M jak miłość”. Wiemy jak wygląda nowa serialowa córka Piotrka i Kingi

Fani serialu „M jak miłość” od dłuższego czas alarmowali, że z produkcji zniknął wątek najstarszej córki Piotrka i Kingi Zduńskich. Dziewczynka poważnie się rozchorowała i przebywała w sanatorium. Lenka niemal od pół roku leczy się poza domem z problemów laryngologicznych. Teraz scenarzyści przypomnieli sobie o jej istnieniu, a widzowie zobaczą Lenkę w nowym wydaniu. Poza dziewczynką Kinga i Piotrek Zduńscy mają jeszcze młodszego synka Miśka i dwie malutkie córki bliźniaczki – Zuzię i Emilkę.

Z obsady M jak miłość znika Marysia Głowacka, która do tej pory wcielała się w najstarszą córkę Zduńskich. Od teraz Lenkę będzie grała 13-letnia Olga Cybińska. Fani serialu pierwszy raz zobaczą ją w odcinku 1661., kiedy będzie rozmawiała z serialowymi rodzicami za pomocą połączenia wideo.

W Lenkę wcieli się Olga Cybińska. Kim jest?

Olga Cybińska to córka aktorskiej pary Joanny Węgrzynowskiej i Krzysztofa Cybińskiego – aktorów występujących zarówno w serialach, jak i teatrze. Mimo że to aktorski debiut nastolatki, to ma już spore doświadczenie w dubbingowaniu. Jej kariera mimo młodego wieku trwa już ponad siedem lat. Dziewczynka użyczała swojego głosu takim postaciom jak Mała Rey z „Gwiezdnych wojen”, Rachel w „Kolejach losu”, Morgan Stark z „Avengers: Koniec gry” czy Dallas z „Ulicy Dalmatyńczyków 101”. Nastolatka jest bardzo aktywna na Instagramie. Chętnie dzieli się wspomnieniami z podróży i nowymi projektami, w których bierze udział. Jak sama pisze o sobie: jest fanką Harry’ego Pottera, uwielbia śpiewać, a jej ulubiony szkolny przedmiot to chemia.

