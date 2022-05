Britney Spears publikuje nagie zdjęcia i znów pisze o dziecku

Britney Spears, która wreszcie nie jest pod kuratelą ojca, wydaje się być bardzo szczęśliwa i czerpać z życia pełnymi garściami. Kiedy w listopadzie sąd zdecydował o przywróceniu jej wolności po 13. latach, wokalistka zaczęła nowe życie. 40-letnia Britney Spears była ubezwłasnowolniona od 2008 roku. Kuratela została na nią nałożona, kiedy artystka zmagała się z trudnościami psychicznymi i uzależnieniami. Kontrolę nad wszystkimi aspektami życia Britney (w tym majątkiem wartym 60 milionów dolarów) uzyskał wówczas ojciec piosenkarki James „Jamie” Spears wraz z jego ówczesnym adwokatem Andrew Walletem.

Chwilę po ogłoszeniu tej dobrej wiadomości, Spears wyznała, że marzy o córce, a miesiąc temu przy pomocy Instagrama ogłosiła, że jest w ciąży. „Straciłam tak dużo na wadze podczas wycieczki na Maui, tylko po to, żeby znowu przytyć. Pomyślałam: Jezu, co się stało z moim brzuchem?. Mój mąż powiedział: Jesteś w ciąży spożywczej, głuptasie. Więc zrobiłam test ciążowy, no i cóż. Spodziewam się dziecka” – czytamy pod zdjęciem filiżanki kawy i kwiatów. W szczerym wpisie nie zabrakło nawiązania do paparazzi, którzy śledzą każdy jej krok. „Jeśli tam jest dwójka, chyba odlecę. Oczywiście nie będę teraz tak często wychodzić przed paparazzi, bo będą tylko chcieli zrobić mi zdjęcia dla pieniędzy. Jak to już robili” – napisała.

Britney Spears publikuje nagie zdjęcia

Teraz kolejny raz zaskoczyła fanów i opublikowała na Instagramie serię nagich zdjęć. Na fotografiach Britney Spears nie ma na sobie nic, piersi zakrywa dłońmi, a miejsca intymne zasłoniła niewielką emotikoną. „Zrzut fotek z mojej ostatniej wizyty w Meksyku, zanim jeszcze był we mnie dzidziuś. Dlaczego do jasnej ciasnej wyglądam 10 lat młodziej, gdy jestem na wakacjach?” – czytamy w poście. Przy drugiej serii rozbieranych zdjęć, które są łudząco podobne, gwiazda zwróciła uwagę na zalety selfie-sticka. „Nie lekceważ potęgi robienia sobie fotek przy pomocy selfie-sticka” – napisała Spears. Przy trzecim poście z podobnymi fotografiami, celebrytka wyznała miłość wszystkim fanom.

