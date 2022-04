„365. dni: Ten dzień”. Simone Susinna zagra Nacho, kim jest przystojny Włoch?

Już w najbliższą środę odbędzie się premiera drugiej części filmu na podstawie książki Blanki Lipińskiej „365 dni”. W filmie zobaczymy aktorów z pierwszej produkcji. W rolę Laury Biel znów wcieli się Anna-Maria Sieklucka, w Massimo Michele Morrone, a w Olgę Magdalena Lamparska. Produkcję tak jak poprzednią część wyreżyserowali Barbara Białowąs i Tomasz Mandes. Do obsady „365 dni: Ten dzień” dołączy Simone Susinna, który wcieli się w rolę Nacho, surfera i porywacza z Wysp Kanaryjskich. Gwiazdor nie jest profesjonalnym aktorem, ale modelem. Urodził się 14 listopada w 1993 roku we Włoszech. W tym roku skończy 29 lat. Simone Susinna popularny stał się dzięki programowi The Island Of The Famous, w którym uczestnicy trafiają na bezludną wyspę.

