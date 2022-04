Krystian Ochman rozstał się z dziewczyną. Powód zdradził w ostatnim wywiadzie

Krystian Ochman w rozmowie z redakcją „Plejady” zdradził, że jest singlem. Wokalista szczerze opowiedział o swoim życiu prywatnym i zawirowaniach, które ostatnio miały miejsce. Ochman rzadko wypowiada się w wywiadach na temat swoich spraw miłosnych, ale tym razem otworzył się. – Nie mam teraz dziewczyny, ale myślę, że to wspaniała rzecz mieć taką drugą osobę, z którą możesz być otwarty i mówić jej wszystko. Zaufanie jest bardzo ważne w takiej sytuacji – powiedział. Reprezentant Polski w konkursie Eurowizji podkreślił też, co jest dla niego najważniejsze w kwestii budowania relacji. Jak się okazuje, chodzi o odpowiednią osobę. – Myślę, że z odpowiednią osobą niezależnie od sytuacji, jeśli będziecie się trzymali, to będzie wspaniale i pięknie. To zależy, ale nam nie wyszło – ocenił. Krystian Ochman wspomniał też, że zmiany w jego życiu prywatnym nie wpłyną na jego występ w międzynarodowym konkursie i podkreślił, że teraz będzie miał więcej czasu. – Nie odejdę od tego, że mogę trochę więcej skupić się na przygotowaniach – podsumował.

Eurowizja 2022 – kiedy?

Krystian Ochman będzie reprezentować Polskę w 66. Konkursie Piosenki Eurowizji we włoskim Turynie. Koncert odbędzie się w dwóch turach. Dwa półfinały odbędą się 10 i 12 maja, Ochman wystąpi w drugim terminie. Podczas tych rozgrywek zostanie wyłowionych 20 najlepszych piosenek. Zwycięzcy wystąpią w finale 14 maja, a rywalizować będą z przedstawicielami krajów, które mają już zapewnione miejsce czyli: Włochy, Wielka Brytania, Francja, Hiszpania i Niemcy.

Ochman jest nie tylko reprezentantem Polski w tym prestiżowym konkursie, ale także zwycięzcą 11. edycji „The Voice of Poland”. Ma 21 lat. Jak na swojej stronie podaje „The Voice of Poland”, Krystian urodził się i wychował w Stanach Zjednoczonych. Jego rodzice wyemigrowali do USA jeszcze w czasach PRL. Program przypomina także, że Krystian ma muzyczne korzenie. Jego dziadkiem jest słynny tenor Wiesław Ochman. Przełomowym momentem w życiu Krystiana było zagranie roli księcia w licealnym przedstawieniu – czytamy w notce o artyście. Dziadek po wysłuchaniu tego występu zaproponował mu studia na Akademii Muzycznej w Katowicach.

