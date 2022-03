Co czeka nas w nowym odcinku „Barw Szczęścia”? Iwona dostaje propozycje wyjazdu do USA

Bohaterami serialu „Barwy szczęścia” są mieszkańcy warszawskiej ulicy Zacisznej. Niektórzy z nich znają się od lat, niektórzy dopiero sprowadzili się na osiedle „Pod Sosnami”. Młodsi szukają swojej drogi, starsi próbują odnaleźć się w nowej rzeczywistości. Widzowie od wielu lat śledzą losy rodzin Marczaków, Zwoleńskich, Cieślaków, Grzelaków, Pyrków i Walawskich. Codzienne obowiązki i troski, rodzinne konflikty i dramaty, małżeńskie kłopoty, lecz także chwile wielkiej radości związane z pomyślnymi wydarzeniami w życiu rodzinnym i zawodowym składają się na rzeczywistość mieszkańców osiedla „Pod Sosnami”. Nie brak tematów trudnych, takich jak problem tolerancji obyczajowej i rasowej czy przemocy w rodzinie.

Co w nowym odcinku serialu „Barwy szczęścia”?

Klara znów spotyka się z wydawcą oraz z szefem marketingu – Bartoszem Myślińskim – który ma wypromować jej książkę. Gdy wyznaje, że chce wydać powieść pod pseudonimem, jej rozmówcy nie są tym zachwyceni. Kępski postanawia podarować Grażynie oraz Wiktorowi auto i mieszkanie, by w końcu rodzinie jakoś pomóc. Iwona cieszy z zaręczyn z Tomaszem, ale tylko do chwili, gdy jako młoda lekarka nagle dostaje propozycję wyjazdu do USA. Sławka, wspierana przez Justina, idzie na pogrzeb Prota. Sergiusz, wściekły i pełen żalu, niemal wyrzuca oboje z cmentarza. Na miejscu pojawia się również dziennikarz "Szoku".

Emisja serialu „Barwy szczęścia”

Serial „Barwy szczęścia” emitowany jest pięć razy w tygodniu na antenie TVP2 o godzinie 20.10.

