Agnieszka Hyży z okazji urodzin dziękuje bliskim. Na liście nie zabrakło byłego męża

Agnieszka Hyży z okazji swoich 37. urodzin zdecydowała się podziękować swoim bliskim. Opublikowała długi post, w którym wymienia rodzinę, dzieci, ale także byłego męża. Dziennikarka w dniu swoich urodzin udostępniła swoje zdjęcie z podpisem „List jubilatki”. Przyznała, że w tym roku zdecydowała się na inną niż zwykle formę urodzinowego wpisu. Jak podkreśliła, to idealna okazja do „refleksji, spojrzenia na siebie i w głąb siebie. Zwłaszcza w obliczu tego, czego doświadczamy od kilku tygodni. Od kiedy perspektywa na wszystko uległa diametralnej (r)ewolucji”.

Żona Grzegorza Hyżego zaczęła swój wpis od przyznania, że jest zmęczona, ale też szczęśliwa. Niestety nie zdradziła powodu jednego i drugiego stanu, ale podkreśliła, że „wiedzą Ci, którzy nie znają ją tylko z Instagrama i mediów”. Następnie gwiazda przeszła do podziękowań. „Dziś uczynię nieco inaczej niż zwykle. Zostawię w tym miejscu swoje życzenia i podziękowania, dla tych wszystkich, którzy w moim życiu są ważni i dzięki którym jestem tu, gdzie jestem” – czytamy. Na początku listy znalazły się dzieci Agnieszki Hyży. Jak napisała dziękuje im za: „uczenie priorytetów, pokory i odpowiedzialności. Za uśmiechy, które wynagradzają wszelkie niepowodzenia. Czas, który wspólnie sobie dajemy, jest bezcenny. To One nadają kierunek moim życiowym wyborom, determinują wiele decyzji i zmieniają mnie każdego dnia”. Dziennikarka podziękowała też rodzicom, przyjaciołom i wspólniczce.

Agnieszka Hyży dziękuje byłemu mężowi

W poście dziennikarki nie zabrakło też jej ukochanych. Agnieszka Hyży wspomniała o swoim byłym mężu Mikołaju Wicie, z którym ma córkę Martę. „Tato mojej córki – dziękuję, że starasz się być dla Niej i dla naszej rodziny życzliwym towarzyszem” – czytamy. Gwiazda poświęciła też kilka słów obecnemu mężowi Grzegorzwi Hyżemu. „Ktoś, z kim potrafię się kłócić najbardziej na świecie tak, że włoska rodzina przy nas to przedszkole. Ktoś, z kim potrafię nadawać na tych samych falach, jak z nikim innym. Kilka miesięcy temu dołączył do nas Syn. Nasze wspólne Dziecko. Leon to cały Ty” – napisała. Wspomniała też o wspólnych wzlotach i upadkach, a na koniec podziękowała muzykowi „za to, że jest”.

