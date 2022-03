David Beckham udostępnił swoje konto na Instagramie ukraińskiej lekarce. Będzie relacjonować swoją pracę

David Beckham znany jest ze swojej charytatywnej działalności. Piłkarz Manchesteru United i Realu Madryt od kilkunastu lat angażuje się w działalność na rzecz UNICEF-u. Teraz w niecodzienny sposób postanowił zwrócić uwagę swoich obserwujących na trudne warunki życia ludności z zaatakowanej militarnie przez Rosję Ukrainy.

Piłkarz poinformował o tym przy pomocy nagrania. Na swoim profilu udostępnił wideo, w którym opowiedział o przekazaniu dostępu na jeden dzień do konta na Instagramie Irynie, lekarce z Charkowa. Kobieta jest szefową placówki, która zajmuje się porodami. – Dziś przekazuję swoje media społecznościowe Irynie, szefowej Regionalnego Centrum Perinatalnego w Charkowie w Ukrainie, gdzie pomaga matkom podczas porodu – powiedział piłkarz. Dodał też, że relacje ze szpitala w Charkowie będziemy mogli oglądać na jego InstaStories. – Zobaczcie moją relację w stories, aby dowiedzieć się więcej o niesamowitej pracy Iryny i pracowników służby zdrowia, takich jak ona – powiedział. Na koniec nagrania zaapelował do swoich fanów, by wsparli UNICEF.

Lekarka z Charkowa „przejęła” media społecznościowe Davida Beckhama

Kobieta już zaczęła relacjonować swoją pracę. W pierwszych nagrania obserwującym Davida Beckhama opowiedziała o trudach pracy w szpitali w czasie ataków. Dodała, że kiedy na miasto spadają bomby personel, ciężarne kobiety i maluszki kryją się w piwnicy. Ale zwróciła też uwagę na trudność w przypadku chorych dzieci, którym życie ratuje aparatura. One nie mogą zostać przeniesione do schronu. Iryna przedstawiła też kilku swoich pacjentów i zdradziła czym dokładnie zajmuje się w placówce.

