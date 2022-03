Vito Bambino skrytykowany po koncercie „Razem z Ukrainą”: Wykazałeś zerowy szacunek

Vito Bambino wystąpił na scenie łódzkiej Atlas Areny w niedzielny wieczór 20 marca podczas charytatywnego koncertu „Razem z Ukrainą” emitowanego przez TVN. Na scenie pojawiły się takie gwiazdy jak Natalia Kukulska, Krzysztof Zalewski, Igo, Daria Zawiałow, Stanisław Soyka, Anita Lipnicka, Kayah czy Natalia Przybysz. Cały dochód za pośrednictwem Polskiej Akcji Humanitarnej zostanie przekazany na pomoc zaatakowanej militarnie przez Rosję Ukrainie.

Vito Bambino skrytykowany przez internautów

Vito Bambino wystąpił razem z Stanisławem Soyką. Muzyk jednak został mocno skrytykowany przez internautów. Widzom nie spodobał się jego strój, zarzucono mu nieokazanie szacunku. Wokalista wystąpił w czarnych spodniach dresowych, białych butach i białych skarpetkach. Do tego włożył beżową, szeroką bluzę dresową z kapturem spod której wystawał biały T-shirt. Towarzyszący mu Stanisław Soyka miał na sobie ciemny, elegancki garnitur i białą koszulę, na co także zwrócili uwagę followersi. Po występie na instagramowym profilu muzyka pojawiło się wiele negatywnych komentarzy. Widzowie zarzucili Vito brak szacunku. „Nie wiesz co to koszula i marynarka? Jak ty się ubrałeś! Brak szacunku! Tak to możesz po podwórku latać! Fleja”; „Mogłeś, chociaż jakieś ciuchy ubrać. Wykazałeś zerowy szacunek. Wyglądałeś jak jakiś rolnik zabrany z pola w worku na ziemniaki. Wstyd”; „Co to za strój na koncercie! Strój wyraża szacunek dla innych. Niech się Pan zastanowi nad tym. Taki podniosły koncert wymaga właściwego wyglądu” – czytamy.

