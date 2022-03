Marcin Hakiel mimo rozstania z Katarzyną Cichopek dalej nosi ślubną obrączkę

Katarzyna Cichopek i Marcin Hakiel kilka dni temu wydali oświadczenie, w którym poinformowali swoich fanów o rozstaniu. W piątek 11 marca na ich profilach pojawił się komunikat o decyzji byłej już pary. Oboje opublikowali post oznajmiający, że po 17 latach razem w tym 14 latach małżeństwa podjęli decyzję o rozstaniu. Jak czytamy, Katarzyna i Marcin proszą o uszanowanie ich prywatności ze względu na dzieci. „Podjęliśmy razem decyzję o rozstaniu. 17 lat za nami, wiele wspaniałych chwil, za które sobie dziękujemy. Mamy cudowne dzieci i ze względu na nie, prosimy o uszanowanie naszej prywatności. Jest to jedyne nasze oświadczenie w tej kwestii i nie będziemy tego komentować” – napisali. Po kilku cichych dniach tancerz i aktorka wrócili do aktywności w mediach społecznościowych. Katarzyna Cichopek chętnie relacjonuje prace na planie serialu „M jak miłość”. Głos zabrał także Marcin Hakiel, który ku zaskoczeniu wszystkich zorganizował na swoim Instagramie serię pytań i odpowiedzi Q&A. W relacji na InstaStories odpowiadał szczerze i unikał trudnych tematów. Poza pytaniami o wiek czy nową fryzurę padło również pytanie o zdradę, na co tancerz krótko zaprzeczył. Inny z obserwujących Marcina zapytał go „jak to mogło się stać”, nawiązując do rozpadu małżeństwa z Katarzyną Cichopek. Tutaj gwiazdor pokusił się o filozoficzną odpowiedź. „Życie jest nieprzewidywalne, czasem pisze scenariusze, których się nie spodziewamy” – odpowiedział.

Marcin Hakiel dalej nosi ślubną obrączkę

Uwagę internautów poza nową fryzurą Marcina Hakiela przykuła także oryginalna ozdoba. Tancerz na ostatnim zdjęciu uwiecznił swoje odbicie w lustrze, a poza rozjaśnionymi włosami widzimy jeszcze jedną zmianę w jego wyglądzie. Marcin Hakiel na szyi ma łańcuszek, na którym znajduje się obrączka. Zapytany przez internautów czy to obrączka - potwierdził.

