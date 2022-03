Co czeka nas w kolejnym odcinku „Barw Szczęścia”? Znamy szczegóły

Bohaterami serialu „Barwy szczęścia” są mieszkańcy warszawskiej ulicy Zacisznej. Niektórzy z nich znają się od lat, niektórzy dopiero sprowadzili się na osiedle „Pod Sosnami”. Młodsi szukają swojej drogi, starsi próbują odnaleźć się w nowej rzeczywistości. Widzowie od wielu lat śledzą losy rodzin Marczaków, Zwoleńskich, Cieślaków, Grzelaków, Pyrków i Walawskich. Codzienne obowiązki i troski, rodzinne konflikty i dramaty, małżeńskie kłopoty, lecz także chwile wielkiej radości związane z pomyślnymi wydarzeniami w życiu rodzinnym i zawodowym składają się na rzeczywistość mieszkańców osiedla „Pod Sosnami”. Nie brak tematów trudnych, takich jak problem tolerancji obyczajowej i rasowej czy przemocy w rodzinie.

Co w nowym odcinku serialu „Barwy szczęścia”?

Łukasz wraca na fermę norek, by dokończyć śledztwo, choć Kasia ostro się temu sprzeciwia. Po publikacji o nieprawidłowościach w zakładzie, rusza fala protestów i zawiadomień do odpowiednich służb. Właściciel firmy postanawia przeszukać pracowników i znaleźć donosiciela. Józek nadal prowadzi cichą wojnę z teściową i zatrudnia młodą opiekunkę do Julci. Zosia okazuje się nie tylko świetną nianią, ale też prawdziwą fanką futbolu. Bożena jest coraz bardziej zmęczona opieką nad synkiem, ale wciąż nie chce zostawiać Tadzia z nikim innym, co niepokoi Bruna. Do życia Stańskich wkracza niespodziewanie Ada, biologiczna matka chłopca.

Emisja serialu „Barwy szczęścia”

Serial „Barwy szczęścia” emitowany jest pięć razy w tygodniu na antenie TVP2 o godzinie 20:10.

