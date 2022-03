U uczestniczki „Hotelu Paradise” zdiagnozowano nowotwór

Justyna znana z trzeciej edycji „Hotelu Paradise” o swojej chorobie poinformowała wczoraj. Dziewczyna napisała, że lekarze wykryli u niej guza złośliwego w piersi. Zanim jednak przyznała się do choroby, musiała mierzyć się z krytyką followersów. Zarzucono jej, że nie angażuje się w pomoc zaatakowanym obywatelom Ukrainy, ale publikuje zdjęcia ze szpitala.

Mimo przytyków internautów, że Justyna nie jest zaangażowana w pomoc dla uchodźców, celebrytka zdradziła z jakiego powodu przebywa w placówce. Mimo to na jej profilu możemy znaleźć wiele motywujących do życia wpisów. Kolejnym przykładem życiowej energii instagramerki jest ostatnia relacja. Zaraz po wyjściu z oddziału Justyna relacjonowała swój pierwszy obiad. Jak się okazało uczestnika „Hotelu Paradise” miała ogromną ochotę na schabowego i żeby go zjeść pokonała 30 km.

„Słuchajcie, wyszłam ze szpitala. Już w szpitalu pisałam do moich bliskich, że marzy mi się schabowy. No i przejechałam ponad 30 kilometrów tylko po to, żeby zjeść najlepszego schabowego. Jestem chorutka, jestem po szpitalu i mogę sobie mieć takie zachcianki, prawda?” – powiedziała na instagramowej relacji.

Jak czuje się Justyna?

O jej samopoczucie postanowiła zapytać redakcja Pudelka. Całe szczęście Justyna czuje się dobrze. „Aktualnie czuję się dobrze. W moim przypadku zmiana została wykryta bardzo wcześnie i nie dawała żadnych objawów” – powiedziała. Dziewczyna dodała też, że obecnie nie stosuje żadnych leków przeciwbólowych, nie kryła jednak, że cała ta sytuacja napawa ją lękiem: „Trudno pod względem psychicznym żyje się z myślą, że coś w środku nas jest nie tak, nawet kiedy nie daje to objawów fizycznych”.

