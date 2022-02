Specjalne relacje TVP Info z Ukrainy. Michał Rachoń w nowej roli

Od wtorku 15 lutego kanał informacyjny telewizji publicznej nadaje bloki pod nazwą „Rosyjska agresja na Ukrainę”. Trzy razy na dobę emitowane będą pasma trwające 20 minut, w których widzowie zobaczą relacje reporterskie oraz rozmowy z ekspertami

Fragmenty porannego „Jedziemy” z Kijowa można znaleźć na koncie twitterowym TOP TVP Info. W środę o groźbie „nowej wojny w Europie” Michał Rachoń rozmawiał z wicemarszałkiem Sejmu Piotrem Zgorzelskim.

twitter

Nie wiadomo, jak długo TVP będzie prowadzić zagraniczne relacje z Ukrainy. Stacja uzależnia to od rozwoju sytuacji wokół możliwej inwazji Rosji na ten kraj.

Rosja-Ukraina. Deklaracja szefa NATO

W środę szef NATO Jens Stoltenberg oświadczył, że oznak deeskalacji ze strony Rosji nie widać, ale istnieją nadzieje, że zamiast inwazji jej władze zdecydują się na działania dyplomatyczne. Przecieki z amerykańskiego wywiadu do „New York Times” wskazywały, że do agresji może dojść w środę 16 lutego. Po informacji rosyjskiego resortu obrony o wycofywaniu się żołnierzy do baz po przeprowadzonych manewrach wojskowych, najwyraźniej uznali, że wojny nie będzie, a polski złoty umocnił się.

Krytyka Tuska przy okazji napięcia na wschodzie

Niedawno Telewizja Polska wykorzystała napięcie przy wschodniej granicy jako okazję do ataku na rząd PO-PSL. W Wiadomościach przypomniano m.in. archiwalne wypowiedzi Donalda Tuska i Waldemara Pawlaka na temat relacji z inwestorami z Rosji oraz chwalono rząd PiS za modelową politykę wschodnią.

Czytaj też:

Ambasador Polski przy NATO skomentował ryzyko wybuchu wojny. Ocenił też pozycję Rosji