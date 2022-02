Polka zagra w 5. sezonie serialu „The Crown”. Opowiedziała o swojej roli

Anna Antonowicz zadebiutowała w „Ciszy” Michała Rosy. Później pojawiła się między innymi w „Na dobre i na złe” czy „Pensjonacie pod różą”. W Polsce grała także w filmach, m.in. w „Milczenie jest złotem”, „Jeszcze raz” czy „Nightwatching”.

Antonowicz wyjechała z Polski bo odpadała z kolejnych castingów

Teraz aktorka robi karierę w Niemczech. W jednym z wywiadów wyznała, że postanowiła wyjechać z kraju, bo w Polsce było „zapotrzebowanie na aktorkę typu modelka” i „odpadała z kolejnych castingów”. – Nie jestem też jakimś mopsem, ale miałam wrażenie, że pasuję tylko na mopsy. Proszę zauważyć, że ledwo się ktoś u nas pokaże na wizji, zaraz aktor. W serialu zagra i już gwiazda. Powiedziałam sobie: „Stop, nie chcę żyć w takim świecie”. W Niemczech nigdy mi się nie zdarzyło, żeby przyszedł do mnie producent i powiedział na boku: „Słuchaj, musisz schudnąć pięć kilo” albo żeby na castingu zachęcali: „Może pani podnieść sukienkę? Chcemy obejrzeć nogi” – mówiła w rozmowie z portalem stopklatka.pl.

Polska aktorka zagra w „The Crown”

Portal Pudelek podał dziś, że Antonowicz pojawi się w 5. sezonie serialu „The Crown”. Potwierdziła to w rozmowie z serwisem sama zainteresowana. – To prawda, gram w 5. sezonie „The Crown”. Bardzo się cieszę! Niestety nie wolno mi nic zdradzać co do mojej roli i jej historii. Trzymajcie, proszę, kciuki! Do 25 lutego kręcę w Londynie – przekazała.

Aktorka otrzymała rolę po tym, jak na casting została zaproszona przez Kate Bone, asystentkę głównego reżysera castingów w „The Crown” Roberta Sterne. – Nigdy nie zapomnę tego castingu, bo wszyscy byli dla mnie bardzo mili. Nie wiem, ile osób było przesłuchiwanych do tej roli, ale produkcja odezwała się do mnie po dwóch tygodniach, że chcieliby zaproponować mi tę rolę, tylko czekają na ostatnie słowo głównego twórcy „The Crown”, Petera Morgana. Po paru dniach dostałam maila, że dostałam rolę! – opowiedziała. – Jestem tu bardzo szczęśliwa, to najlepsza produkcja, w jakiej dotychczas pracowałam – dodała aktorka.

Czytaj też:

„Projekt Adam” z pierwszą zapowiedzią od Netflix! W obsadzie m.in. Ryan Reynolds czy Mark Ruffalo