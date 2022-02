„The Fall” na Netflix. Szukacie seriali podobnych do „Upadku”? Mamy kilka propozycji

Serial „Upadek”, który znów pojawił sie niedawno na liście TOP 10 Netfliksa w Polsce, opowiada o inspektor Stelli Gibson (Gillian Anderson), która rozpracowuje metody działania seryjnego mordercy (Jamie Dornan), który grasuje w Belfaście. Produkcja ma już kilka lat – zadebiutowała w 2013 roku, a jej ostatni sezon wyemitowany został 3 lata później. Miłośnicy seriali chętnie jednak do niej powracają, przy okazji zachęcając do tego nowych widzów. Jeżeli obejrzeliście już „The Fall” i szukacie czegoś w podobnym klimacie, mamy dla was kilka propozycji, które też znajdziecie na platformie Netflix.

„Bodyguard”



Weteran wojny w Afganistanie zostaje osobistym ochroniarzem brytyjskiej minister spraw wewnętrznych. Agent nie podziela jednak poglądów pani polityk.



„Luther”



Doświadczony detektyw tropi seryjnych morderców, jednocześnie zmagając się z własnymi problemami.



„Niewiarygodne”



Gdy nastolatka mówi, że została zgwałcona, a potem odwołuje zeznania, dwie policjantki starają się ustalić, do czego naprawdę doszło.



„Marcella”



Marcella jest świeżo po rozwodzie. Po 12 latach postanawia wrócić do pracy jako detektyw w Londynie.



„Line of Duty”



Detektyw Steve Arnott odmawia udziału w tuszowaniu sprawy przypadkowego postrzelenia, za co zostaje karnie przeniesiony do oddziału antykorupcyjnego.



„Mindhunter”



Jest rok 1979. Dwóch agentów FBI zostaje wyznaczonych, aby przesłuchać osadzonych w więzieniu seryjnych morderców i wykorzystać pozyskaną wiedzę do zamknięcia nierozwiązanych spraw.

