Zbiórka Stępień na leczenie synka została zablokowana. Winne „brednie Dzikiego Trenera”?

Przypomnijmy, Dziki Trener nagrał w sobotę wideo, w którym rozprawiał na temat zbiórki Magdaleny Stępień, zorganizowanej na leczenie jej syna Oliwiera. Mężczyzna nie mógł się nadziwić, jakim cudem influencerka nie ma pieniędzy i dlaczego jej były partner Jakub Rzeźniczak nie pożyczy potrzebnych środków np. od swoich bogatych kolegów. Stępień odpowiedziała najpierw w dosadny sposób na jego nagranie. Później dodała jednak kolejne oświadczenie, w którym napisała wprost, że nie rozumie, czym zasłużyła sobie na hejt i wyjaśniła swoją sytuację materialną.

Zbiórka Magdaleny Stępień została zablokowana

Na InstaStory Magdaleny Stępień pojawił się wpis jej koleżanki, który modelka podała dalej, więc wszystko wskazuje na to, że to, co pisze kobieta, jest prawdą. Jak czytamy zbiórka, którą zorganizowała na leczenie Oliwiera została zablokowana i teraz kobieta musi udowodnić, że jej dziecko jest chore. Autorka wpisu podaje, że do wszystkiego doprowadziły „brednie Dzikiego Trenera”.

„Jak już chcesz wiedzieć panie najmądrzejszy to tatuś dziecka przez 24 godziny nie odpowiadał na wiadomości matki, że potrzebne są pieniądze na leczenie dziecka, skąd szybka decyzja o zakładaniu zbiórki” – pisze kobieta. „I teraz twoje tanie wypociny opóźniają czas ratowania chłopca” – stwierdza dalej. Wpis jest dość wulgarny, wiele razy kobieta wyzywa w nim Dzikiego Trenera.

