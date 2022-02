Magdalena Stępień zorganizowała w sieci zbiórkę na leczenie syna. Dziękuje Lewandowskiej

Przypomnijmy, Jakub Rzeźniczak związał się z Magdaleną Stępień po rozstaniu z Edytą Zając. Niedługo później kobieta zaszła w ciążę, a w mediach społecznościowych posypały się gratulacje. Tuż przed porodem pojawiły się jednak doniesienia, że Rzeźniczak i Stępień nie są już razem. Okazały się one prawdą. Celebrytka rodziła sama i samotnie wychowywała synka, w mediach społecznościowych oskarżając piłkarza, że nie interesuje się synem. Jakiś czas temu kobieta zniknęła z przestrzeni medialnej. Teraz jednak założyła Instagram ponownie i przekazała przerażające wieści.

Co dolega synkowi Stępień?

W poście, zamieszczonym w mediach społecznościowych w styczniu tego roku Stępień podała, że jej synek ma nowotwór wątroby. Teraz przekazała z kolei, że chodzi o Malignant Rhabdoid Tumor of the Liver. Jeden z najrzadszych, bardzo agresywnych i opornych na leczenie nowotworów złośliwych – mięsak tkanek miękkich, a w naszym przypadku wątroby. W Polsce Oliwier jest prawdopodobnie trzecim dzieckiem z takim rozpoznaniem. Z informacji, które do mnie dotarły, dowiedziałam się, że szansa na wyleczenie Mojego Małego Wojownika w Polsce to tylko 2%! Nie ma tutaj leku, który zatrzymałby te komórki nowotworowe„ – przekazała. Sam guz ma u jej synka aż 12 centymetrów.

Stępień dziękuje Lewandowskiej i prosi o pomoc

Stępień uruchomiła w sieci zbiórkę na leczenie Oliwiera w klinice w Izraelu. Jak podała, w całym procesie pomogła jej Anna Lewandowska, która wsparła ją przy znalezieniu wspomnianego szpitala i zorganizowała transport medyczny. „Aniu, z całego serca Ci dziękuję, że dzięki Tobie coś, co było niemożliwe, stało się możliwe. Jesteś wielka, pamiętaj o tym każdego dnia” – przekazała Stępień. „Wierzę, że razem uratujemy mojego syna. Błagam Was o pomoc, jakąkolwiek, minimalną. Czasu nie mamy za wiele, ale myślę, że wspólnymi siłami uda nam się uzbierać tę kwotę” – dodała.

instagram

Link do zbiórki, poprzez którą można wesprzeć leczenie małego Oliwiera, zamieszczamy poniżej.

Czytaj też:

Kłótnie, bójki i niedopowiedzenia. Co dziś w serialu „Barwy szczęścia”?