„Królowa życia” nie kryje oburzenia. „Jak nie przeproszą, zgłosimy sprawę na policję”

Jedna z gwiazd programu „Królowe życia” emitowanego przez stację TTV, Izabela Macudzińska pokazała w mediach społecznościowych wiadomości od anonimowych hejterek, które otrzymuje jej córka Eliza. Nastolatka dostaje wulgaryzmy i groźby śmierci. Podobne wiadomości trafiły także do siostry „królowej życia”.

„Królowe życia”. Problemy Izabeli Macudzińskiej

– W ciągu pół godziny wiedziałam już, kto grozi Elizce. Jedna z hejterek ma 12 lat, a druga to 25-latka. W tych czasach w sieci nikt nie jest bezkarny, więc można ustalić IP telefonu, komputera, sprawdzić kto to jest. Mamy już nawet pełny adres tych osób. Mamy zdjęcia, datę urodzenia, wszystkie dane – podkreśliła celebrytka.

Gwiazda „Królowych życia” dodała, że będzie żądać publicznych przeprosin, a jak nie to sprawa trafi na policję. – Przestraszyliśmy się, bo nie wiemy, do czego taka osoba jest zdolna. Nie wiadomo, co komu przyjdzie do głowy, a ja nie mam zamiaru stresować się i bać o dziecko przez jakąś nieletnią hejterkę. Jej rodzice muszę się o tym dowiedzieć i sami powinni wyciągnąć wnioski – zaznaczyła.

Izabela Macudzińska – kto to?

Izabela Macudzińska to jedna z bohaterek programu „Królowe życia” emitowanego na antenie TTV. Od przeszło 20 lat jest związana z Patrykiem Borowiakiem, jednak dopiero niedawno para zdecydowała się wziąć ślub. Wspólnie wychowują córkę – Elizę. Zawodowo para prowadzi markę modową Just Unique by Isabel, która działa zarówno w internecie, jak i stacjonarnie w Poznaniu oraz Sopocie.

