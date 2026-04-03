Wellman i Młynarska o starej i nowej telewizji. Nie pozostawiają złudzeń

Paulina Młynarska zaprosiła Dorotę Wellman do swojego podcastu „Hello Zdrowie”, w którym obie dziennikarki wróciły myślami do wspólnego rozdziału w karierze — programu „Miasto kobiet”. Przy okazji Wellman nie oszczędziła słów krytyki pod adresem współczesnej telewizji, w tym własnej stacji, której jest gwiazdą.

Młynarska i Wellman wspominają „Miasto kobiet”. Szkoła telewizji i szkoła życia

Format wystartował w 2004 roku na antenie TVN Style i przez jedenaście lat przyciągał widzów poważnym podejściem do kobiecych tematów. Zamiast mody i urody — rozmowy o sprawach społecznych i codziennych problemach. Program zdjęto z ramówki w 2015 roku; próba wznowienia w 2021 roku nie powtórzyła dawnego sukcesu.

Paulina Młynarska przyznała wprost, że „Miasto kobiet" ukształtowało ją jako prezenterkę. Do telewizji trafiła prosto z radia i to nie z własnej woli.

„Ja się tam wszystkiego nauczyłam o telewizji, bo ja przyszłam do »Miasta Kobiet« z radia. Moim marzeniem nigdy nie było pracowanie w telewizji, byłam bardzo szczęśliwa w radiu, ale kwestia zarobków podyktowała to, że poszłam [do telewizji — przyp. red.]. Kiedy przyszłam do »Miasta kobiet«, nie umiałam nic. Metodą prób i błędów uczyłam się” — mówiła.

Wellman: Byłyśmy potrzebne. Teraz „są dziwne programy o niczym”

Dorota Wellman podkreśliła, że „Miasto kobiet” odpowiadało na realne potrzeby widzek, nie sprowadzając ich zainteresowań wyłącznie do powierzchownych tematów. Jej zdaniem redakcja stawiała na rozmowy z sensem, takie, które mogły coś realnie zmienić w życiu.

Jak się okazuje, o współczesnych nam programach telewizyjnych ma o wiele gorsze zdanie. „W krainie życia, w której teraz płyniemy, w której są dziwne programy o niczym [...] również w mojej telewizji, to był program, gdzie mówiłyśmy rzeczy ważne i na pewno ten program pomógł wielu osobom zmienić życie albo im to życie ułatwić i wskazać drogę” — przekonywała prowadząca „Dzień dobry TVN”.

