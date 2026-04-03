Dramat gwiazdy „M jak miłość”. W sieci ruszyła zbiórka

Niepokojące informacje obiegły środowisko teatralne i fanów polskich seriali. Znana aktorka znalazła się w bardzo trudnej sytuacji zdrowotnej, a jej koledzy z teatru zdecydowali się na poruszający krok. W sieci pojawił się apel, który chwyta za serce i nie pozostawia obojętnym.

Dramatyczny apel teatru. „Chcemy zrobić wszystko, co w naszej mocy”

Teatr im. Juliusza Słowackiego w Krakowie opublikował w mediach społecznościowych przejmujący wpis dotyczący Hanny Bieluszko. Aktorka zmaga się z „bardzo trudną chorobą”.

„To ktoś niezwykle ważny dla naszej teatralnej rodziny, osoba pełna serca, dobra i wrażliwości, której dziś przyszło zmierzyć się z bardzo trudną chorobą. Nie umiemy wyrazić, jak bardzo poruszyła nas wiadomość o tym, co spotkało Hanię. Wiemy jednak jedno, chcemy zrobić wszystko, co w naszej mocy, by jej pomóc” — napisano.

Koszty leczenia rosną. Ruszyła zbiórka dla aktorki

W dalszej części komunikatu podkreślono, że sytuacja jest poważna również ze względów finansowych. Koszty leczenia są bardzo wysokie, dlatego zdecydowano się uruchomić specjalną zbiórkę.

„Bardzo chcemy, aby Hania do nas wróciła, do naszej codzienności, do naszego teatru, do ludzi, którzy na nią czekają. Prosimy o każdą możliwą wpłatę, o udostępnianie informacji i o dobre myśli dla Hani” — czytamy. „Wierzymy, że razem możemy zrobić bardzo wiele” — dodano.

Hanna Bieluszko w trudnej sytuacji. To znana twarz filmów i seriali

Hanna Bieluszko urodziła się 11 listopada 1954 roku w Poznaniu. Jest absolwentką PWST w Krakowie, którą ukończyła w 1979 roku. Od lat związana jest ze sceną teatralną, ale widzowie doskonale znają ją również z ekranu.

Na swoim koncie ma role w takich produkcjach jak „Seksmisja”, „Barwy szczęścia”, „Święty interes”, „Łabędzi śpiew”, czy „Mój biegun”. Największą popularność przyniosła jej jednak rola doktor Reni Zakrzewskiej-Nowickiej, przyjaciółki Marii Zduńskiej, w serialu „M jak miłość”.

