Ta stacja znokautowała konkurencję. Prime Time bezlitosny dla rywali

W marcu 2026 Polsat nie tylko przyciągnął największą widownię, ale też zdominował najbardziej prestiżowe pasmo dnia. Wyniki nie pozostawiają złudzeń, to właśnie tu widzowie spędzali wieczory najchętniej.

Polsat liderem oglądalności. Marzec należał do jednej stacji

Telewizja Polsat zakończyła marzec jako najchętniej oglądana stacja w Polsce w grupie 4+. W ujęciu dobowym (live + TSV) osiągnęła 7,04 proc. udziału w rynku, wyprzedzając TVN, który zanotował 6,89 proc. To wyraźny sygnał, że oferta programowa nadawcy trafia do szerokiej publiczności i skutecznie przyciąga widzów przez cały dzień.

Jeszcze mocniej Polsat zaznaczył swoją dominację w najważniejszym paśmie dnia, czyli Prime Time. Po uwzględnieniu oglądalności poza domem (OOH) stacja okazała się liderem we wszystkich kluczowych grupach – zarówno komercyjnych, jak i młodszych.

W grupach rozliczeniowych Polsat osiągnął 9,1 proc. udziału w 16–59 oraz 9,6 proc. w 20–54, zajmując pierwsze miejsce na rynku. Równie imponująco wygląda sytuacja wśród młodszych widzów. W grupie 16–34 udział wyniósł 10,3 proc., a w szerokiej grupie 16–59 widowni naziemnej – 10 proc.

„Milionerzy” i „Farma” napędzają oglądalność

Za sukcesem stoją konkretne formaty. Kluczową rolę w budowaniu wieczornego pasma odgrywają „Milionerzy” oraz „Farma”.

Teleturniej emitowany od poniedziałku do czwartku stabilizuje widownię i skutecznie prowadzi ją do godzin największej oglądalności. Z kolei „Farma” przyciąga widzów dynamiczną formułą reality show, wyrazistymi bohaterami i emocjonującą rywalizacją. To właśnie synergia tych dwóch produkcji przekłada się na rosnące zainteresowanie całym pasmem wieczornym.

Rekordowe wzrosty rok do roku. Polsat przyspiesza

Dane rok do roku pokazują jeszcze więcej. Polsat jest najszybciej rosnącą dużą stacją w Prime Time. W porównaniu z marcem 2025 zanotował wzrost o 21 proc. w grupie 16–59 oraz o 22 proc. w grupie 20–54. Największe przyspieszenie widać jednak wśród młodszych widzów. W grupie 16–34 dynamika sięgnęła niemal 30 proc., co jest najwyższym wynikiem na rynku.

Tak dobre wyniki, osiągnięte we wszystkich kluczowych segmentach widowni i dodatkowo wzmocnione przez oglądalność poza domem, pokazują jedno – Polsat nie tylko skutecznie buduje masowy zasięg, ale też wygrywa rywalizację tam, gdzie liczy się najbardziej, czyli w Prime Time i w grupach kluczowych dla reklamodawców.

Czytaj też:

„Upupa epops”. Wiesz, co to znaczy? Polacy doskonale go znająCzytaj też:

Uwielbiany format Polaków powraca. Kiedy premiera nowego sezonu?