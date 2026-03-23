Kultowy spektakl Teatru Telewizji. Dziś oglądamy

„Rewizor” Mikołaja Gogola wraca na ekrany w kultowej realizacji Teatru Telewizji Jerzego Gruzy. Trudno chyba o lepszy moment, by znów przyjrzeć się mechanizmom władzy, które wciąż działają aż za dobrze.

O czym jest „Rewizor”? Komedia, która boli

Akcja rozgrywa się w prowincjonalnym miasteczku, gdzie rozchodzi się plotka o przyjeździe tajemniczego rewizora z Petersburga. Lokalna elita z Horodniczym Dmuchanowskim na czele wpada w panikę i… popełnia fatalną pomyłkę.

Za groźnego kontrolera uznają skromnego urzędnika Chlestakowa, który sam zmaga się z problemami finansowymi. Szybko orientuje się w sytuacji i zaczyna grać przypisaną mu rolę. Przyjmuje łapówki, wysłuchuje donosów, korzysta z przywilejów, a nawet wdaje się w romans z żoną i córką Horodniczego.

Kiedy sytuacja wymyka się spod kontroli, Chlestakow postanawia pójść o krok dalej i oświadcza się córce gospodarza. Prawda wychodzi na jaw dopiero wtedy, gdy mieszkańcy przechwytują jego list. Finał przynosi jeszcze jeden zwrot – prawdziwy rewizor właśnie przybywa do miasta.

Obsada, która tworzy historię Teatru Telewizji

W spektaklu Jerzego Gruzy wystąpili najwybitniejsi aktorzy swojej epoki. W roli Horodniczego zobaczymy Tadeusza Łomnickiego, którego kreacja przeszła do historii jako jedna z najważniejszych w jego dorobku. Partnerują mu Piotr Fronczewski jako Chlestakow, Anna Seniuk i Joanna Szczepkowska.

To właśnie ta obsada sprawiła, że przedstawienie z 1977 roku do dziś uznawane jest za jedno z najbardziej emblematycznych w historii Teatru Telewizji. Jerzy Gruza określał „Rewizora” mianem „arcytekstu, wzoru dramatu satyrycznego”. W swojej realizacji postawił na dystans i ironię, idealnie oddające charakter oryginału.

Spektakl trwa około 106 minut i od premiery w 1977 roku regularnie wraca na antenę, przypominając, że dobra satyra nigdy się nie starzeje, bo rzeczywistość nie daje jej szansy.

„Rewizor” w TVP1. Kiedy oglądać kultowy spektakl?

Gogol stworzył coś więcej niż komedię. „Rewizor” to bezlitosna satyra na władzę i mechanizmy, które rządzą ludźmi w obliczu kontroli. Strach, układy, kupowanie przychylności i obsesja na punkcie wizerunku, wszystko to brzmi zaskakująco znajomo.

To właśnie dlatego utwór od niemal dwóch stuleci działa jak krzywe zwierciadło. Ośmiesza bohaterów, ale przy okazji obnaża coś znacznie bardziej niewygodnego – ludzkie słabości, które nie zmieniają się mimo upływu czasu.

Spektakl „Rewizor” zostanie wyemitowany w poniedziałek, 23 marca o godz. 20:30 na antenie TVP1. To jedna z tych pozycji, które mimo upływu lat nie tracą nic ze swojej siły rażenia.

