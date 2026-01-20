Stanowski traci widzów? Kanał Zero z ubytkiem subskrybentów

Pod koniec grudnia minionego roku Kanał Zero gromadził na YouTubie 2,17 mln subskrybentów. Po emisji rozmowy z Wojciechem Olszańskim i Marcinem Osadowskim, znanymi jako Rodacy Kamraci, którą wyemitowano 28 grudnia, liczba ta w krótkim czasie zmniejszyła się do 2,15 mln – wynika z danych serwisu Socialblade.

Kanał Zero stracił na wywiadzie z Kamratami

Do sprawy odniósł się profil Res Futura Data House w serwisie X, który w grudniu analizował reakcje internautów w mediach społecznościowych po publikacji wspomnianego wywiadu. Z analizy wynikało m.in., że 14,9 proc. komentujących deklarowało rezygnację z obserwowania kanału, uzasadniając ją – w ich ocenie – odejściem projektu od zasad niezależności i pluralizmu. W tym przypadku można zauważyć faktycznie niewielki, ale faktyczny ubytek subskrybentów. Jest to sytuacja nietypowa – dopiero po raz drugi od oficjalnego startu Kanału Zero, odnotowano spadek liczby obserwujących.

Pierwszy raz podobna sytuacja miała miejsce po publikacji wywiadu z Maciejem Maciakiem, jednym z kandydatów na prezydenta. Wówczas kanał stracił około 10 tys. subskrybentów. Rozmowa została szybko przerwana przez Krzysztofa Stanowskiego w odcinku z 30 kwietnia, po tym jak gość wygłaszał prorosyjskie tezy.

Dane Socialblade pokazują również, że w końcówce ubiegłego roku tempo pozyskiwania nowych subskrybentów Kanału Zero wyraźnie osłabło. We wrześniu przybyło ich jeszcze około 50 tys., natomiast w trzech kolejnych miesiącach łączny wzrost wyniósł już tylko 40 tys.

1,5 mld wyświetleń materiałów Kanału Zero

Łączna liczba wyświetleń materiałów Kanału Zero zbliża się obecnie do 1,5 miliarda, przy ponad 8,6 tys. opublikowanych filmów. Z kolei Kanał Zero Extra – zgromadził około 150 tys. obserwujących, a niemal 400 materiałów wygenerowało łącznie 16,6 mln odsłon. Na 1 lutego zaplanowano uruchomienie portalu Zero.pl oraz stacji Kanał Zero TV.

