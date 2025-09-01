Do telewizji wrócił legendarny program! To przez dekady pozostawało w cieniu

Inne ujęcie historii, mało znane fakty i ludzie, którzy zapisali się na kartach XX wieku (odgrywani przez wybitnych polskich aktorów). „Sensacje XX wieku” prowadzone przez Bogusława Wołoszańskiego, to kultowy cykl, który od lat dostarcza widzom wiedzy, a od 1 września będzie można go znów oglądać w telewizji. To niezapomniana podróż przez kulisy historii, odsłaniająca to co przez dekady pozostawało w cieniu.

Fenomen „Sensacji XX wieku”. Znów w telewizji

„Sensacje XX wieku” to jeden z najbardziej cenionych i nowatorskich programów dokumentalnych w historii polskiej telewizji. Debiutował w 1983 roku, a pomysłodawcą i prowadzącym program był Bogusław Wołoszański, dziennikarz i popularyzator historii, który przez blisko trzy dekady przybliżał widzom mało znane fakty z okresu XX wieku, koncentrując się głównie na wydarzeniach II wojny światowej. W opowieściach Wołoszańskiego historia to coś więcej niż tylko suche fakty. To ludzie, wybory i okoliczności, często pomijane w oficjalnych wersjach wydarzeń. Każdy odcinek serii skupiał się na określonym wydarzeniu historycznym, dogłębnie analizując jego przebieg, przywołując relacje świadków i rekonstrukcje zdarzeń, by krok po kroku dojść do zaskakujących wniosków. Serial sprawił, że kolejne pokolenia pokochały historię, w dużej mierze za sprawą niekonwencjonalnego sposobu przedstawienia najważniejszych wydarzeń XX wieku.

Sam format serialu przeszedł niemałą metamorfozę. Od pierwszych odcinków nagrywanych w studiu telewizyjnym, przez relacje z miejsc w których działa się historia, aż po wielkie widowiska historyczne z udziałem plejady polskich aktorów: Henryk Talar, Danuta Stenka, Artur Barciś, Piotr Adamczyk, Lesław Żurek, Mirosław Baka, Adam Woronowicz i Marcin Sztabiński czy Borys Szyc (pierwsza telewizyjna rola!). Czołówkę programu otwiera kompozycja Irvinga Josepha „State’s Evidence”. Jakie tajemnice historii poznamy? W emitowanych na kanale Zoom TV odcinkach, Bogusław Wołoszański przybliży widzom niezwykłe wydarzenia minionego wieku. Pokazane zostaną m.in. kulisy złamania szyfru Enigmy – jednej z największych tajemnic II wojny światowej. Pomimo, że odkrycie dokonane było przez polskich kryptologów i miało ogromne znaczenie dla aliantów, prawda o ich wkładzie przez lata była przemilczana. Twórcy serialu przybliżą także dramatyczny przebieg bitwy pod Komarowem z końca sierpnia 1920 roku – starcia, które miało decydujący wpływ na losy wojny polsko-bolszewickiej i zakończyło się wielkim zwycięstwem Polski. Jednym z głównych bohaterów cyklu będzie również generał Andriej Własow, postać niezwykle kontrowersyjna – dwukrotnie skazany na śmierć, bohater bitwy pod Moskwą z 1941 roku, który podjął się współpracy z Niemcami.

„Sensacje XX wieku” będą emitowane teraz na kanale Zoom TV od poniedziałku do piątku od 1 września o godz. 14:20.

Czytaj też:

QUIZ wieczorynek i seriali PRL. 10/20 zdobywają tylko mistrzowie!Czytaj też:

Giga dawka nowości na Disney+ we wrześniu. O tym polskim serialu będzie głośno