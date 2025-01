TV Republika dosadnie o późnym ojcostwie dziennikarza TVP. „Wolimy wyglądać, jak rodzic, a nie dziadek”

Kilka tygodni temu Artur Orzech ogłosił w mediach społecznościowych, że spodziewa się dziecka. Niespełna 61-letni dziennikarz w 2023 roku doczekał się pierwszego syna ze związku ze swoją żoną Emilią, a za parę miesięcy ich rodzina powiększy się o kolejnego chłopca. Ten news postanowiono skomentować na antenie TV Republika. Nie obeszło się bez kontrowersji.

Rafał Patyra o ojcostwie Artura Orzecha

Przypomnijmy, że Artur Orzech był związany z TVP od lat 90., aż do czasów rządów PiS, kiedy to stracił posadę, komentując, że „Boys i Pietrzaka nie dźwignie”. W zeszłym roku wrócił do stacji w wielkim stylu, ponownie prowadząc „Szansę na sukces” oraz komentując Konkurs Piosenki Eurowizji. Z kolei Rafał Patyra po dwudziestu latach pracy w Telewizji Polskiej, przeszedł do TV Republika, gdzie stał się jedną z najbardziej charakterystycznych twarzy. Prezenter prowadzi tam m.in. program poranny, w którym skomentował właśnie ojcostwo swojego kolegi po fachu.

Otóż we wtorek 7 stycznia na antenie TV Republika w programie śniadaniowym „Wstajemy z Republiką” wyemitowano cykl „Wtoreczek ploteczek”. Obecni w studiu Natalia Rzeźniczak, Rafał Patyra oraz Ilona Januszewska zaczęli mówić o rodzicielstwie gwiazd. Wspomnieli m.in. o tym, że Antek Królikowski, który doczekał się córki ze związku z Izabelą Banaś, opublikował w sieci zdjęcia, na których widać jego pociechę. Słowem nie zająknęli się o synu, jakiego aktor ma też z Joanną Opozdą, z którą się jeszcze nie rozwiódł.

– Dużo się mówi o tym, że córki zmieniają mężczyzn, bo mężczyźni troszkę inaczej podchodzą do synów – stwierdziła Natalia Rzeźniczak, a Patyra jej wtórował. – No tak, kobieta, w sensie partnerka czy małżonka, też nie zmieni tak życia mężczyzny, a córka potrafi – oceniał, wspominając, że Królikowski „obiecał wizytę w Republice”.

Następnie przeszli do kwestii ojcostwa Artura Orzecha. – Nigdy na dzieci nie jest za późno. Jeśli mówimy o mężczyznach, to możemy tak powiedzieć, czego dowodem jest Artur Orzech, dziennikarz, który ma 60 lat – zaczęła Natalia Rzeźniczak. Choć potem mu pogratulowano, to na wytykaniu wieku się nie skończyło. – Ale 60 lat ma pan Artur, naprawdę? – dopytywała Januszewska. – Nie wygląda. (...) Bardzo dobrze się trzyma. Teraz też dojrzałe osoby mają więcej energii niż młodzi – oceniła Rzeźniczak.

Po chwili prezenterzy zaczęli rozprawiać o tym, że dziecko odmładza. Choć dziennikarki stwierdziły, że pociecha skłania rodziców do wielu aktywności i jest motywacją, by dbać o zdrowie, to Rafał Patyra zdobył się na cierpki komentarz. – Mimo wszystko, wolimy wyglądać przy nich [dzieciach – przyp. red.] jak rodzic, a nie dziadek – podsumował.

