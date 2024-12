Zaskakująca decyzja Doroty Gawryluk. Złożyła rezygnację

Dorota Gawryluk od lat jest jedną z największych twarzy telewizji Polsat. Posadę w stacji otrzymała w 2008 roku i od tamtej pory szybko się rozwijała. Już rok później zaczęła prowadzić „Wydarzenia”. Ponadto w kolejnych latach była gospodynią wielu programów publicystycznych – zarówno na głównej antenie stacji, jak i w Polsat News. W marcu podjęła się całkowicie nowego zadania, jednak teraz podano, że już z niego zrezygnowała.

Dorota Gawryluk zrezygnowała ze stanowiska

W tym roku o Dorocie Gawryluk było w mediach niezwykle głośno. Dziennikarka w marcu została prezesem Stowarzyszenia Lepsza Polska, które założył właściciel Polsatu, Zygmunt Solorz. – Świat jest dziś pełen skrajności: również w podejściu do ekologii. Zależy mi na zdrowym rozsądku w podejściu do tego tematu takiego, jak ma Prezes Zygmunt Solorz. Dzięki wsparciu redakcji z Grupy Polsat Plus [pod tą nazwą od 3. lat działa grupa Cyfrowy Polsat – przyp. red.] możemy z tym przekazem docierać do milionów Polaków. Bo Czysta Polska zaczyna się w domu każdego z nas – zapowiadała.

Objęcie przez nią tej funkcji i start prowadzonego przez nią programu „Lepsza Polska” zbiegły się ze spekulacjami o jej możliwym starcie w przyszłorocznych wyborach prezydenckich. Mimo licznych pogłosek, okazało się, że ani Gawryluk, ani żaden inny dziennikarz stacji nie planuje kandydować. „Polsat pozostaje i pozostanie najbardziej obiektywną i rzetelną stacją telewizyjną w Polsce. Dziennikarze Telewizji Polsat wykonują swoją pracę w sposób obiektywny, rzetelny i niezależny” – zapewniała wówczas stacja w specjalnym komunikacie.

Teraz „Wirtualne media” z kolei podały, że choć Dorota Gawryluk zapewniała, że wraz z Zygmuntem Solorzem mają podobne przemyślenia ws. ekologii i racjonalnego podejścia do transformacji energetycznej, to zrezygnowała z pełnienia funkcji prezesa Stowarzyszenia Lepsza Polska. Nie wiadomo, co stało za jej decyzją. Podano jedynie, że już wybrano nowy zarząd, na czele którego stanęła dotychczasowa wiceprezes, Aneta Jaskólska. Norbert Walkiewicz został wiceprezesem (poprzednio był członkiem zarządu), a dołączyły do niego dwie nowe osoby: Piotr Woźny i Wiesław Walendziak.

