Nie żyje Jadwiga Barańska. Legendarna aktorka miała 89 lat

O śmierci swojej ukochanej żony poinformował Jerzy Antczak. „Kochani, przed trzema godzinami Jadzia odeszła... bardzo nam ciężko. Jerzy i Mikołaj” – czytamy.

Pod postem pojawiło się tysiące wpisów. „Tak bardzo mi przykro!”; „Wielki żal”; „Wyrazy głębokiego współczucia”; „Życzę Panom dużo siły w tych trudnych chwilach, tak bardzo serce boli kiedy ktoś z naszych bliskich odchodzi”; „Panie Jerzy... wielki smutek dla tych, którzy zostają... przytulam mocno. Nie odeszła całkiem... został jej ogromny dorobek. I pamięć... Pana, Syna i wszystkich wielbicieli jej talentu”; „Ogromna strata wspanialej i utalentowanej osoby!” – piszą fani aktorki.

Jeszcze kilka dni temu Jerzy Antczak pisał o stanie zdrowia Jadwigi Barańskiej

Jadwiga Barańska oprócz „Nocy i Dni” grała też w kreacji tytułowej w filmie „Hrabina Cosel”. Była również aktorką Teatru Telewizji. Grała tam Siostrę Marię w „Chłopcach” Stanisława Grochowiaka czy Mademoiselle w „Asmodeuszu” François Mauriaca. W latach 70. wyjechała wraz ze swoim mężem i synem Mikołajem do Stanów Zjednoczonych. Tam grała u Antczaka w „Damie kameliowej”, „Cezarze i Pompejuszu”, „Ścieżkach chwały” czy „Chopin. Pragnienie miłości”.

W sierpniu 2023 roku Jerzy Antczak poinformował opinię publiczną o dramatycznym stanie zdrowia swojej żony. Reżyser przekazał, że aktorka mierzy się z pęknięciem w lewym biodrze, a ze względu na wiek, operacja nie jest możliwa i „trzeba czekać, aż nastąpi samoistny zrost”. Pisał, że jego żona coraz częściej mówi o śmierci, odmawia obecności pielęgniarki, przyjmowania lekarstw, a nawet jedzenia. W kolejnych wpisach w mediach społecznościowych Antczak przekazywał jednak, że Barańska pokonała kryzys i podjęła leczenie.

Jeszcze kilka dni temu, 20 października, dzień przed 89. urodzinami aktorki, Jerzy Antczak zwrócił się do niej we wpisie na Facebooku. „Kochana Jadziu, jutro, 21 października wchodzisz w 90. rok życia. Jesteś dla Mikołaja i dla mnie darem od Boga. W tym szczególnym dniu prosimy go, aby przywrócił ci zdrowie, bo niczego więcej nam w życiu nie potrzeba. Błagamy bierz lekarstwa i nie odmawiaj wizyt w szpitalu, uważając to za bezcelowe. Wszystkie nasze najgłębsze uczucia będą przy tobie dozgonne. Z miłością, Jurek i Mikołaj” – czytamy.