Burza w sieci po odcinku „Tańca z gwiazdami”. „Żenada”

Za nami trzeci odcinek „Tańca z gwiazdami”, który po raz kolejny wywołał spore emocje wśród widzów. Tym razem pary taneczne prezentowały układy charakterystyczne dla różnych państw na całym świecie. Swoimi ruchami zabrali widzów m.in. do Indii, Korei Południowej, Stanów Zjednoczonych czy na Kubę. Mimo energetycznych chwil na parkiecie, internauci w sieci wyrazili swoje niezadowolenie.

Krytyka po 3. odcinku „Tańca z gwiazdami”

Nowa odsłona „Tańca z gwiazdami” przyniosła nie tylko taneczne emocje, ale i falę komentarzy dotyczących ocen jurorów. Choć w pierwszym odcinku byli oni dla uczestników dość łaskawi, to już w dwóch kolejnych opinie bardzo się zaostrzyły. Taki stan rzeczy nie podoba się widzom, którzy są przekonani, że Rafał Maserak, Ewa Kasprzyk, Tomasz Wygoda i Iwona Pavlović zdecydowanie zbyt surowo oceniają uczestników.

W trzecim odcinku jury nie było łaskawe dla par. Michał Meyer i Klaudia Rąba otrzymali tylko 18 pkt, Natalia Nykiel i Jacek Jeschke – 25 pkt, natomiast Majka Jeżowska i Michał Danilczuk, którzy tańczyli do muzyki country, zostali ocenieni na 20 pkt (Iwona Pavlović dała im zaledwie trzy punkty). – Tego tańca uczą się dzieci w przedszkolu. Natomiast myślę, że ty w swoim wyrazie artystycznym wraz ze swoim partnerem byliście powyżej tego poziomu – powiedziała Ewa Ksprzyk do Majki Jeżowskiej po występie.

Widzowie pokazali swoje oburzenie tymi ocenami w komentarzach, które pojawiły się na Instagramie tanecznego show. Pisali: „Rozumiem, że pani Kasprzyk w ciągu tygodnia przeszła jakieś szkolenie taneczne i jest już zawodowym sędzią i stąd takie niskie oceny dzisiaj? Troszkę to śmieszne i zarazem słabe”, „Przecież te pary mają tylko tydzień na przygotowanie się do tańca (...) Jurorzy przestańcie oceniać te pary co do każdego szczegółu, to naprawdę nie konkurs tańca”, „Jury chyba troszkę za surowo ocenia! Chyba zapominają, że oni nie są profesjonalnymi tancerzami”.

Na największe wsparcie może jednak liczyć Majka Jeżowska – internauci twierdzą, że to właśnie ona jest najbardziej surowo oceniana przez jurorów. Czytamy: „Majka, jesteś najlepsza! Jak Kasprzyk uważa ten taniec dla przedszkolaków, to niech wyjdzie i go zatańczy, zapewne nie da rady. Czuć w powietrzu jakiś konflikt”, „Uważam, że Pani Majka jest oceniana zbyt surowo! Pamiętajmy, że jest najstarszą uczestniczką programu, a tańczy naprawdę świetnie! Wielkie brawa”, „Jak można porównać ten taniec do tańca przedszkolaka. Żenada ta ocena jury”, „Kondycja pierwsza klasa! 20 punktów tylko? Nie zgadzam się. Jury zbyt surowe”.

– Nie wszyscy jurorzy doceniają muzykę country. Ja jestem Amerykanką z wyboru i muzyka country jest bardzo trudna do grania i śpiewania, nie rozumiem braku szacunku do tego gatunku w Polsce. Mieliśmy bardzo szybkie tempo i bardzo trudny układ z tancerzami, którzy wykonywali ze mną synchron, to nie jest proste. Jeśli ktoś mówi mi, że taniec country jest najłatwiejszy i dzieci w przedszkolu to tańczą, to zapraszam do przedszkola im. Majki Jeżowskiej – stwierdziła później Majka Jeżowska w rozmowie z „Pomponikiem”.

