Sensacyjny transfer Telewizji Republika. „Trzeba jakoś zarabiać na życie”

„Do składu Telewizji Republika dołącza Zofia Klepacka – brązowa medalistka Igrzysk Olimpijskich w Londynie. To nie ostatnia informacja o ważnych transferach i rozwoju naszej redakcji sportowej” – podkreślił w mediach społecznościowych Michał Rachoń. „Zmieniamy się dla was! Dzięki Państwa – naszych Widzów – wsparciu budujemy największą telewizję informacyjną w Polsce” – dodał szef wydawców TV Republika Jarosław Olechowski.

„Czyli info o byłym pracowniku redakcji sportowej publicznej tv sprawdza się. Jakoś trzeba zarabiać na życie” – zaznaczył poseł PO Marcin Józefaciuk. W środę pojawiły się doniesienia, że szef stacji Tomasz Sakiewicz próbuje ściągnąć do siebie Przemysława Babiarza. – Pozyskałby dla nas kolejnych widzów. O tym teraz mówi się na korytarzach. A przecież będzie nowy budynek i więcej programów, więc wszystko składa się idealnie – mówił jeden z informatorów.

Kierownictwo Telewizji Republika ma uważać, że „brakuje jakiegoś dobrego programu sportowego z mocną gwiazdą”. – Jak z nieba padła ta afera z Przemysławem Babiarzem, bo to świetna okazja, by go „podkraść”. Szykowana jest dla niego kusząca oferta, bo stacja się rozwija i od nowego roku będzie miała jeszcze więcej pieniędzy. Na nim nikt nie będzie oszczędzał, bo to marka sama w sobie – dodał rozmówca.

Transfer Klepackiej skomentował również Łukasz Kohut. „Republika ogłasza, że do ich działu sportowego dołącza Zofia Klepacka. Będzie komentować boks i inne sztuki walki. Zna się” – napisał europoseł KO. To nawiązanie do wpisu byłej olimpijki, która stwierdziła, że została brutalnie pobita przed siedzibą Muzeum Powstania Warszawskiego przez ochroniarzy stołecznej placówki. Muzeum Powstania Warszawskiego przedstawiło zupełnie inną wersję wydarzeń.

