Skąd biorą się pytania do „Familiady”? Zagadka rozwiązana!

Nie tylko „Jeden z dziesięciu” w tym roku świętuje swoje 30-lecie. Inny kultowy program TVP zadebiutował na antenie w 1994 roku. Mowa oczywiście o „Familiadzie”, którą od samego początku prowadzi uwielbiany gospodarz Karol Strasburger.

Polska „Familiada” jest oparta na amerykańskim formacie „Family Feud”. W zabawie udział biorą dwie grupy, liczące po 5 osób, które odpowiadają na pytania zadane wcześniej grupie Polaków. Gra polega na udzielaniu takich odpowiedzi, na które wskazało wcześniej najwięcej ankietowanych osób, z założenia stu.

Teleturniej dzieli się na dwa etapy: pierwszy, który trwa tak długo, aż jedna z drużyn zdobędzie łącznie przynajmniej trzysta punktów oraz finał. Przegrana drużyna otrzymuje kwotę pieniężną równą liczbie zdobytych punktów pomnożeonej przez 3 zł oraz symboliczne upominki od sponsora. Wygrana drużyna dostaje sumę potrojonej liczby punktów z pierwszego etapu oraz 25 tysięcy złotych za zdobycie dwustu punktów w finale.

Skąd biorą się pytania do „Familiady”?

Jeżeli zawsze zastanawialiście się, skąd biorą się właściwie pytania, które padają w teleturnieju, to mamy dla was ciekawostkę. Okazuje się, że zagadnienia wymyślają często sami widzowie. Pod koniec maja tego roku na oficjalnym profilu „Familiady” na Facebooku pojawił się komunikat od produkcji:

„Kochani, gorąco zachęcamy do stałego przesyłania pytań za pośrednictwem tego profilu! Z pewnością zauważacie, że wiele z nich pojawia się w programie! Możecie to zrobić, dodając komentarz pod postem lub przesłać do nas wiadomość prywatną! Im większa niejednoznaczność i oryginalność pytania, tym bardziej zdecydowane prawdopodobieństwo na jego kwalifikację do Familiady” – czytamy.

Jeśli uwielbiacie program, to możecie spróbować swoich sił w wymyśleniu pytania, a potem czekać, aż padnie ono na antenie!

Najlepsze suchary Strasburgera i MEMY z „Familiady”

Karol Strasburger od lat jest gwiazdorem teleturnieju i świetnie odnajduje się w tej roli. O „Familiadzie” i „sucharach” prowadzącego, którymi dzieli się z widzami przy okazji emisji każdego nowego odcinka programu TVP, powstała już cała masa zabawnych memów. Z okazji urodzin tego kultowego programu – wybraliśmy dla was te najlepsze!

