„Jeden z dziesięciu” kończy 30 lat. Sprawdź się w kultowych pytaniach Tadeusza Sznuka

3 czerwca 1994 telewidzowie obejrzeli pierwszy odcinek teleturnieju „Jeden z dziesięciu”. Mało kto podejrzewał wówczas, że przez następne trzydzieści lat nie zmieni się ani format programu, ani jego prowadzący. „Jeden z dziesięciu” to dzisiaj najdłużej nadawany teleturniej w polskiej telewizji, a pytania niezmiennie od 30 lat zadaje Tadeusz Sznuk. Do 2017 roku program emitowany był w telewizyjnej Dwójce, później został przeniesiony do TVP1.

Format teleturnieju pochodzi z Wielkiej Brytanii. Program oparto na brytyjskim „Fifteen to One”, który nadawany był przez stację Channel 4 od 1988 roku. Każdy odcinek trwa około trzydziestu minut, do gry przystępuje dziesięciu uczestników, którzy odpowiadają na pytania zadawane przez prowadzącego. Gra toczy się w trzech etapach. Choć na przestrzeni lat zasady gry ulegały kosmetycznym zmianom, to jednak najważniejsze reguły pozostały bez zmian.

Sznuk opowiedział o pierwszym odcinku „Jednego z dziesięciu”

– Obejrzałem nagranie tego pierwszego odcinka i muszę powiedzieć, że on niewiele się różnił, poza tym, że był realizowany w maleńkim studiu i wszyscy stali blisko siebie. Nikt jeszcze nie był pewien, czy ten teleturniej „chwyci”, czy „nie chwyci”, czy widzowie będą chcieli go oglądać, czy zjawią się uczestnicy – wspominał podczas rozmowy w „Pytaniu na śniadanie” Tadeusz Sznuk. – W pierwszym projekcie to miało obejmować wiedzę bystrego maturzysty, teraz to się rozwinęło, w bazie jest ponad 70 tysięcy pytań, w związku z tym pytania dalece wykraczają poza te nasze pierwsze założenia – przyznał.

Mimo że program nadawany jest już od trzech dekad, wciąż zaskakuje widzów. Zaledwie kilka miesięcy temu pierwszy raz w historii teleturnieju jeden z uczestników, Artur Baranowski, odpowiedział poprawnie na wszystkie pytania, które usłyszał w finale. Najpierw wyprzedził konkurentów i udzielił poprawnych odpowiedzi na pierwsze trzy pytania, do których można było się zgłosić, a następnie dobrze odpowiedział na pozostałe 37 pytań. Finalnie zdobył 803 punkty.

QUIZ:

QUIZ. Kultowe pytania Tadeusza Sznuka z „Jeden z dziesięciu”!

W poniedziałek, 3 czerwca, zaplanowano emisję jubileuszowego odcinka 143. edycji programu.

Czytaj też:

Kontrowersyjne pytanie w programie „Jeden z dziesięciu”. Odpowiedź rozdrażniła widzów