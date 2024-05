Afera w „Googlebox”. Znany uczestnik odchodzi z show i oskarża stację o dyskryminację

Jacek Szawioła przez dekadę był jednym z bohaterów programu „Googlebox. Przed telewizorem”. Przez wiele lat zasiadał na kanapie i komentował produkcje ze swoim życiowym partnerem, Mariuszem Kozakiem. Choć później panowie się rozstali, potrafili nadal się przyjaźnić i niezmiennie uchodzić za jedną z najbardziej lubianych par w programie. Teraz jednak media obiegła wiadomość, że niedługo przed zakończeniem 20. sezonu show Jacek Szawioła chce odejść z programu TTV. Kontrowersje wzbudziło jego uzasadnienie.

Jacek Szawioła o dyskryminacji w „Googlebox”

Celebryta najpierw ujawnił kulisy zajścia w mediach społecznościowych. „Usłyszałem pytanie, czy mój makijaż mógłby być «mniej przegięty» i czy mogę go zmyć, nawet kosztem opóźnienia zdjęć. Jako 40-letni gej i gwiazda telewizji, która od lat walczy o zmianę postrzegania mniejszości w Polsce, takie słowa uderzyły mnie niczym policzek. To, że ktoś na planie w imieniu producenta ośmielił się kwestionować mój wygląd, jest dla mnie niedopuszczalne. Powiedziałem «nie». (...) Nawet jeśli oznacza to opóźnienie zdjęć i narażenie się na komentarze” – napisał uczestnik produkcji TTV.

„Z przykrością potwierdzam, że podczas ostatniego nagrania do programu, którego jestem jednym z głównych bohaterów, od prawie dekady, padły homofobiczne uwagi na temat mojego wyglądu. Uważam to za wielce niestosowne i odbiegające od wartości, o które mocno walczyłem, biorąc udział w tym programie” — dodał Szawioła w rozmowie z serwisem „ShowNews”.

Z kolei w komentarzu dla „Party” stwierdził: „Przez lata budowałem gigantyczną społeczność, której pomogłem wyjść z szafy i tworzyłem atmosferę wzajemnej akceptacji i szacunku. Od samego początku moja orientacja, barwna osobowość i styl były oczywiste, akceptowane i lubiane przez widzów”.

„W związku z tym nie wyobrażam sobie dalszego udziału w programie. Do wygaśnięcia umowy pozostanę jednak do dyspozycji produkcji. Dziwi mnie fakt, że takie uwagi na temat mojego wyglądu padły w trakcie nagrania programu dla stacji, która od lat promuje wartości tolerancji i otwartości” – ujawnił swoją decyzję.

TTV odpowiada na decyzję Szawioły

Osoby związane z produkcją „Googleboxa” zaprzeczyły oskarżeniom Jacka Szawioły w rozmowie z „Faktem”. – Stanowczo muszę zaprzeczyć wszelkim oskarżeniom, które padły w naszą stronę ze strony Jacka. Pytanie o zmianę makijażu było jednym z wielu zwyczajowych ustaleń przed nagraniem. Produkcja zaakceptowała decyzję Jacka i program został zrealizowany. TTV od zawsze głosił przesłanie różnorodności, niezależnie od płci, orientacji seksualnej czy wyznania — skomentowała producentka programu z ramienia Well Well Production.

– Jest im przykro z powodu zaistniałej sytuacji. Jacek był częścią telewizyjnej rodziny od 10 lat i zawsze mógł liczyć na pełne wsparcie. Zarówno wśród bohaterów, jak i ekipy znajdują się osoby LGBTQiA i nikt nigdy nie spotkał się z objawami dyskryminacji, co mogą potwierdzić wszyscy zainteresowani – dodała inna osoba z produkcji.

Co więcej, osoby związane z programem mają twierdzić, że Jacek Szawioła swoim zachowaniem chce jedynie skupić na sobie uwagę mediów. — Oskarżanie ludzi, którzy z godnością znosili jego niektóre pseudogwiazdorskie zachowania, jest koszmarnym policzkiem i desperacką próbą zwrócenia na siebie uwagi. Przez lata swoich występów w programie „Gogglebox” był traktowany z największym szacunkiem i profesjonalizmem. Odnoszę wrażenie, że Jacek tylko czekał na możliwość rozkręcenia jakiejś afery, aby znaleźć się w centrum zainteresowania kolorowej prasy. Mówienie, że jest ofiarą homofobii na planie, jest w mojej opinii bardzo przykrą próbą zwrócenia na siebie reflektorów w mediach — czytamy.

