Nie żyje gwiazda programu „Gogglebox. Przed telewizorem”. Miała 88 lat

Program „Googlebox. Przed telewizorem” od 10 lat cieszy się dużą popularnością. Widzowie uwielbiają oglądać innych komentujących programy telewizyjne, co niejednokrotnie wywołuje u nich falę śmiechu. Jedną z najbardziej lubianych bohaterek show jest Izabela Zeiske, która formaty komentowała wraz ze swoim synem Joachimem. Od jakiegoś czasu na ekranie pojawiała się z nimi również mama Izy i babcia Joachima – „Bunia”. Teraz media obiegła informacja, że kobieta zmarła.

„Bunia” z „Googleboxa” nie żyje

„Bunia”, czyli Teresa Orczyk, szybko zyskała sympatię widzów i wiadomo, że niebawem miała zasiąść do nagrań kolejnego sezonu „Googlebox. Przed telewizorem”. Niestety wiadomo, że w ostatnich latach jej stan się pogarszał. W 2022 roku Iza Zeiske relacjonowała, gdy jej mama wymagała hospitalizacji: „Mama nie chciała jechać do pani doktor, choć leciała jej krew z nosa, to mówiła, że wszystko jest w porządku. 87 lat, widziałam te opuchlizny, mama ma straszne problemy krążeniowe”.

Choć dzięki determinacji „Buni”,wówczas udało jej się pokonać dolegliwości, jej stan zdrowia w lutym niespodziewanie się pogorszył. 8 lutego Izabela Zeiske poprosiła swoich fanów w mediach społecznościowych o modlitwę i poinformowała, że jej mama trafiła do szpitala. Wszyscy mieli nadzieję, że Teresie Orczyk uda się powrócić do zdrowia.

– Pytacie się jak z mamuchną, jak jej zdrowie. Trudno powiedzieć po jednym dniu, widzieć jakąś wielką poprawę. Mamuchna jest podłączona pod aparatury i w sumie bym powiedziała, że od wczoraj żadnych zmian nie ma, także nic więcej nie mogę powiedzieć. Lekarze robią wszystko, co mogą – relacjonowała na Instagramie. Niestety okazało się, że 88-latka zmarła. Izabela Zeiske podzieliła się tą informacją w sieci w sobotę 10 lutego.

„Serce nasze przepełnia żal, smutek, rozpacz. Dzisiaj przestało bić pełne miłości, oddania serduszko naszej ukochanej mamuchny i Buni. Życie zaczyna się i kończy, ale dla najbliższej osoby nie ma wieku i obojętnie, ile ma lat, zawsze jest to za mało, a ból rozsadza serce i wnętrze. Mamuniu, byłaś ogromnie troskliwą, kochającą bez granic, oddaną bez reszty matką i babcią. Nie wiem, jak poradzimy sobie bez ciebie” – pożegnała mamę we wzruszającym wpisie.

Ulubienicę widzów pożegnano także na instagramowych profilach TTV i „Gogglebox”. We wpisach można przeczytać: „Żegnaj kochana Pani Buniu. Będzie nam Pani bardzo brakowało... Składamy wyrazy współczucia dla rodziny”.

